¿No puedes entrar a tu app de BBVA? Usuarios reportan fallas desde hace varias horas

Miles de usuarios de BBVA en México reportaron este jueves fallas para acceder a la aplicación móvil del banco, así como problemas para realizar transferencias y utilizar algunos servicios digitales.

Desde las primeras horas de la tarde comenzaron a multiplicarse los mensajes en redes sociales, donde clientes señalaron dificultades para iniciar sesión en sus cuentas, consultar movimientos e incluso completar operaciones bancarias desde la aplicación.

La situación provocó molestias entre usuarios, especialmente debido a que BBVA es actualmente una de las instituciones financieras con mayor número de clientes digitales en el país.

BBVA reconoce intermitencias

Ante los reportes, la institución financiera informó a través de sus redes sociales que sus sistemas presentaban intermitencias, por lo que ya trabajaban para restablecer el servicio lo antes posible.

Además, recomendaron a los usuarios intentar realizar sus operaciones más tarde mientras se solucionaba el problema.

De acuerdo con plataformas de monitoreo digital, como DownDetector, las fallas comenzaron a detectarse alrededor del mediodía, concentrándose principalmente en la aplicación móvil. También se reportaron errores en la banca en línea y algunos servicios relacionados con transferencias.

Usuarios expresan molestias en redes

En redes sociales, decenas de clientes compartieron capturas de pantalla y mensajes donde aseguraban que la app no cargaba correctamente o mostraba errores al intentar ingresar.

Otros usuarios indicaron que, aunque podían acceder parcialmente a la plataforma, las transferencias tardaban demasiado en completarse o simplemente no podían realizarse.

Se espera que en las próximas horas el servicio de la banca móvil de BBVA se reestablezca y vuelva a sus operaciones cotidianas.