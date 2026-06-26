¿No puedes ir entre semana? Infonavit abrirá este sábado sus oficinas en Durango

El Infonavit en Durango anunció una nueva jornada sabatina en sus dos oficinas para este 27 de junio, con el objetivo de brindar atención y asesoría a los derechohabientes que no pueden acudir a realizar trámites entre semana.

Durante la jornada se ofrecerá información sobre los diferentes productos de financiamiento disponibles para comprar una vivienda nueva o existente, adquirir un terreno, construir, mejorar una vivienda o acceder a otros beneficios.

También se informará a los acreditados sobre los beneficios obtenidos mediante el programa Solución Integral (SI), dirigido a créditos que se habían vuelto impagables. Entre los apoyos se encuentran reducciones importantes al saldo, reestructuración de la tasa de interés, disminución de la mensualidad o incluso la liquidación total del financiamiento.

Las personas interesadas en el Programa de Vivienda para el Bienestar también podrán acudir, siempre que cuenten con al menos seis meses de antigüedad laboral, perciban entre uno y dos salarios mínimos y no tengan un crédito hipotecario vigente.

Además, cualquier derechohabiente podrá solicitar información sobre créditos para construir, reparar o mejorar su patrimonio, así como recibir asesoría para pagar una hipoteca bancaria.