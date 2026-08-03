¿No salen tus mensajes? Usuarios reportan fallas en WhatsApp este lunes

Usuarios de WhatsApp reportaron fallas en el funcionamiento de la aplicación durante la tarde de este lunes 3 de agosto, principalmente al intentar enviar mensajes, fotografías y otros archivos.

El incremento de reportes fue registrado por la plataforma Downdetector, que detectó una concentración inusual de avisos relacionados con el servicio de mensajería. Incluso, algunos usuarios señalaron que los mensajes permanecían con el símbolo de reloj o no llegaban a sus destinatarios.

Downdetector

¿Cuáles son las principales fallas en WhatsApp?

De acuerdo con la información mostrada por el sitio, el 65 por ciento de los reportes estaba relacionado con problemas en la mensajería, mientras que el 32 por ciento correspondía al funcionamiento general de la aplicación y apenas el uno por ciento a dificultades para iniciar sesión.

Downdetector

Las fallas no parecen limitarse a una sola compañía telefónica o conexión de internet, pues se han presentado avisos desde distintos dispositivos y regiones.

¿Qué ha dicho WhatsApp sobre los problemas?

Hasta el momento, WhatsApp ni Meta han informado oficialmente las causas del problema o el tiempo estimado para el restablecimiento completo del servicio.

Cabe recordar que Downdetector obtiene sus datos a partir de avisos enviados por los propios usuarios, por lo que un aumento en su gráfica permite identificar posibles interrupciones, pero no confirma por sí mismo una caída general de la plataforma.

Si WhatsApp no permite enviar mensajes, se recomienda comprobar la conexión a internet y evitar desinstalar la aplicación, pues la falla podría encontrarse en los servidores del servicio y no en el teléfono del usuario.