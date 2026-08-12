'No sé cómo seguir': tras el adiós a su padre, Lionel Messi deja en duda su futuro profesional

Tras el fallecimiento de su padre y representante, Jorge Messi, ocurrido el pasado 8 de agosto en Rosario a los 68 años, Lionel Messi rompió el silencio este 12 de agosto mediante una carta abierta en sus redes sociales. En el escrito, el capitán de la Selección Argentina no solo despidió al pilar central de su vida y carrera, sino que sembró una seria incertidumbre sobre su continuidad en el fútbol profesional, dejando entrever un retiro que conmociona al deporte internacional.

En uno de los pasajes más contundentes del texto, el astro rosarino expresó la grieta emocional que le deja esta ausencia al señalar textualmente: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”.

Asimismo, cuestionó con dolor el desenlace cercano al cierre de su trayectoria: “Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”.

¿De qué falleció el padre de Lionel Messi?

El deceso de Jorge Messi se produjo el viernes pasado en Rosario, tras afrontar una severa enfermedad mantenida bajo estricto hermetismo familiar. Aunque la trágica noticia trascendió el fin de semana, fue este miércoles cuando el delantero ofreció mayores detalles sobre la gravedad del contexto que rodeó la salud de su progenitor y la carga vivida en los últimos meses.

El capitán reveló que la salud de su padre empeoró días antes de la Copa del Mundo 2026, lo que le impidió viajar. La ausencia de sus habituales mensajes al finalizar los encuentros confirmó la delicada situación. A pesar del profundo desgaste físico y de no sentirse bien, Leo forzó su cuerpo hasta la final con la ilusión de ofrecerle una nueva alegría a quien siempre insistió para que compitiera.

Leo pierde un importante pilar en su carrera

Jorge Messi fue mucho más que un padre: operó como el gestor clave de su llegada al FC Barcelona y la columna vertebral de toda su carrera. Ejerciendo simultáneamente como consejero, representante y protector, guio cada paso institucional del jugador hasta su llegada a la Major League Soccer. Su rol silencioso resultó indispensable para estructurar la trayectoria del máximo referente del deporte contemporáneo.

Aunque el contrato con Inter Miami se extiende formalmente hasta diciembre de 2028, la postura pública manifestada hoy plantea un escenario imprevisto. Sin la presencia del hombre que acompañó cada uno de sus triunfos, la opción de dar un paso al costado cobra una fuerza inusitada, proyectando la inminente conclusión de una era dorada.