No se está aplicando la obligatoriedad del seguro vehicular en Durango: Amasfac

Aunque ya es obligatorio que para circular por las calles de Durango se cuente con un seguro de daños a terceros, no ha aumentado el nivel de contrataciones, por lo que el rezago persiste, informó el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac) Durango, Alberto Sifuentes.

“Actualmente tenemos alrededor de un 15, un 20 por ciento, es un índice muy bajo realmente. Pese a que la ley ya lo marca como obligatorio, la falta de ejecución precisamente de esta ley, pues permite que la gente a lo mejor no lo vea tan necesario”, indicó.

En tal sentido, lamentó que la legislación no sea ejecutada por parte de las autoridades, mientras los accidentes viales siguen en aumento.

“Al día de hoy no es un requisito que los agentes estén exigiendo. Simplemente se dedican al tema de la documentación, la tarjeta de circulación, la licencia, pero del seguro no se le hace la solicitud al conductor (...) Hay una multa que yo creo que si hubiera una mayor sensibilización con los oficiales de solicitarlo como en Estados Unidos que es el primer documento que te pide un oficial, yo creo que la gente empezaría a notar la necesidad de tener un seguro obligatorio”, manifestó.

Y es que, reiteró que los accidentes siguen ocurriendo en la ciudad. “Lo vemos semana tras semana, cada vez hay más accidentes, cada vez son más graves”.

“Hay vehículos que circulan en su mayoría sin placas, polarizados, entonces la sociedad sí necesita ya una aplicación efectiva de la ley de seguro obligatorio y bueno, pues hay seguros muy económicos, seguros que van desde los mil 500, mil 200 pesos, que realmente sí te ayudan a salir de un problema”, mencionó.

En el municipio de Durango, todavía no se aplican infracciones a los conductores de vehículos que no cuenten con su seguro de daños a terceros, pues a pesar de que es obligatorio desde 2024 para el estado, no se ha reformado en el reglamento.