'No se ha descartado ninguna línea de investigación', dice IMSS Durango sobre muerte de bebés

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la investigación por la muerte de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1 de Durango continúa abierta y que no se ha descartado ninguna línea de investigación.

El anuncio se dio después de que personal del IMSS a nivel central se reunió este martes con cuatro de los cinco núcleos familiares de los bebés fallecidos, a quienes entregó y explicó los expedientes clínicos que habían solicitado, así como los resultados de las investigaciones disponibles hasta este momento.

De acuerdo con el Instituto, durante los encuentros los padres expusieron sus dudas, inquietudes, molestias e inconformidades, testimonios que, aseguró, fueron recibidos con seriedad por los funcionarios que participaron en las reuniones.

Los encuentros fueron encabezados por Alva Santos Carrillo, directora de Prestaciones Médicas del IMSS, y Jorge Marengo, titular de Derechos Humanos del Instituto a nivel central.

El IMSS señaló que decidió informar primero a las familias sobre los avances de la investigación, al considerar que tienen derecho a conocer la información antes que cualquier otra persona.

Respecto de la quinta familia, el Instituto manifestó su disposición para reunirse con el equipo que lleva su caso cuando los padres así lo determinen.

Estado y federación participan en investigación

La institución precisó que las investigaciones no están a cargo únicamente del IMSS, sino que participan autoridades federales y estatales, entre ellas la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Dirección General de Epidemiología, el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece), la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, los Servicios de Salud de Durango y el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

En coordinación con Cofepris, añadió, continúan los análisis de laboratorio para determinar las circunstancias relacionadas con las muertes de los recién nacidos y establecer si existe algún factor común entre los casos.

El Instituto reiteró que no se descartará ninguna línea de investigación mientras no concluyan los análisis y sostuvo que mantiene colaboración con las autoridades encargadas de esclarecer los hechos.

Respeto por denuncias

Asimismo, el IMSS afirmó que respeta el derecho de las familias a presentar denuncias y que colaborará con la Fiscalía General de la República (FGR) en la información y documentación que le sea requerida.