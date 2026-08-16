'No se informa sobre operativos', asegura Héctor Vela sobre presencia de la Marina en Durango

El titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Héctor Vela Valenzuela, dijo desconocer si hay algún operativo de la Marina en Durango, luego de las imágenes que circularon la semana pasada. Expuso que no lo puede confirmar ya que no se les avisa cuando los hacen.

“Ni a nosotros ni a nadie. Cuando los operativos federales llegan a algún lugar, en cualquier lugar del país, los protocolos de ellos es que no avisan a nadie, cumplen su objetivo y se regresan. Ese siempre ha sido y pues yo tengo ya la experiencia de la vez pasada que fui Secretario de Gobierno, sucedió exactamente igual. Y en aquellos tiempos sí había problemas”, declaró.

Por lo que no se cuenta con información oficial . “No lo sé. Es que de repente pueden ver una unidad a lo mejor de la Marina. Pero hay que tomar en cuenta que muchas van en curso a Mazatlán, que es donde tienen destacamento. Nosotros no lo sabemos de manera oficial”, indicó.

Asimismo, sobre la presencia de unidades especiales del Ejército, dijo que de acuerdo con lo que se les ha informado, es permanente.

“Entiendo que la presencia de estas fuerzas especiales es permanente en Durango. Así nos lo hicieron saber las autoridades militares y nosotros lo celebramos porque justamente la presencia de ellos ha generado también un clima de tranquilidad y de certidumbre de mucha gente. Entonces, qué bueno y ojalá, si están los murciélagos y los acorazados para nosotros es bueno porque genera una mayor percepción de seguridad”, dijo.