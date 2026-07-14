'No se pongan tristes'; Muere policía municipal tras arrojarse de un puente vial en León, Guanajuato

Captura de Pantalla
Un policía municipal perdió la vida al caer del carril superior del distribuidor vial Juan Pablo Segundo, en las inmediaciones de Plaza Altacia, en la salida a Silao al oriente de la ciudad.
El hecho ocurrió minutos después de las 11:00 horas de este martes, en los momentos en que se registraba una elevada carga de vehículos en los bulevares Morelos y Aeropuerto.
El oficial vestía su uniforme y se encontraba en servicio cuando presuntamente se lanzó al vacío.
El agente, que se identificó como Orlando, previamente grabó un video mientras conducía una patrulla y lo subió a sus redes sociales; en él recomendó atenderse ante cualquier problema mental.
“No se pongan tristes, ya llevaba yo mucho tiempo pasando por una depresión silenciosa que me terminó consumiendo”, expresó.
Pidió a las personas que no se pusieran tristes y se quedaran con los buenos recuerdos de él.
El suceso fue captado en teléfonos celulares por personas que lo presenciaron y compartieron en plataformas virtuales.
La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León no ha emitido postura al respecto.
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Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio
El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:
- Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir
- Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable
- Hablar de ser una carga para otras personas
- Aumentar el uso del alcohol o las drogas
- Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa
- Dormir muy poco o demasiado
- Aislarse o sentirse aislado
- Exhibir ira o hablar de vengarse
- Exhibir extremos de temperamento
Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.
Debido al confinamiento, aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.