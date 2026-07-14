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SALUD MENTAL

'No se pongan tristes'; Muere policía municipal tras arrojarse de un puente vial en León, Guanajuato

El agente previamente grabó un video que subió a redes sociales en el que recomendó a la gente atenderse en caso de tener problemas de salud mental.

Captura de Pantalla

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EL UNIVERSAL
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Un policía municipal perdió la vida al caer del carril superior del distribuidor vial Juan Pablo Segundo, en las inmediaciones de Plaza Altacia, en la salida a Silao al oriente de la ciudad.

El hecho ocurrió minutos después de las 11:00 horas de este martes, en los momentos en que se registraba una elevada carga de vehículos en los bulevares Morelos y Aeropuerto.

El oficial vestía su uniforme y se encontraba en servicio cuando presuntamente se lanzó al vacío.

El agente, que se identificó como Orlando, previamente grabó un video mientras conducía una patrulla y lo subió a sus redes sociales; en él recomendó atenderse ante cualquier problema mental.

“No se pongan tristes, ya llevaba yo mucho tiempo pasando por una depresión silenciosa que me terminó consumiendo”, expresó.


Pidió a las personas que no se pusieran tristes y se quedaran con los buenos recuerdos de él.


El suceso fue captado en teléfonos celulares por personas que lo presenciaron y compartieron en plataformas virtuales.


La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León no ha emitido postura al respecto.


https://www.instagram.com/reels/Dayw4EZgC9S/


Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio


El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:


    

  • Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir
    • 

  • Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable
    • 

  • Hablar de ser una carga para otras personas
    • 

  • Aumentar el uso del alcohol o las drogas
    • 

  • Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa
    • 

  • Dormir muy poco o demasiado
    • 

  • Aislarse o sentirse aislado
    • 

  • Exhibir ira o hablar de vengarse
    • 

  • Exhibir extremos de temperamento
    • 



Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.


Debido al confinamiento, aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Salud Mental Suicidio policía, vial, señales, personas

               

                
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