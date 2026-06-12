No se prevé celebrar un periodo extraordinario de sesiones en Congreso de Durango

Por el momento no está prevista la realización de un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso del Estado de Durango, aunque la posibilidad permanece abierta en caso de que surjan asuntos urgentes que requieran la intervención del Poder Legislativo.

La Junta de Gobierno y Coordinación Política informó que, tras una revisión de los temas pendientes dentro de la Legislatura, actualmente no existe algún asunto que justifique convocar a un periodo extraordinario, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso local.

No obstante, precisó que el Congreso se mantiene atento a cualquier disposición o reforma que pudiera provenir de los ámbitos federal, estatal o municipal, y que requiera análisis o aprobación por parte de los legisladores locales.

Asimismo, se destacó que las reformas federales recientes lograron desahogarse durante el periodo ordinario de sesiones que recién terminó, aunque se aclaró que en algunos casos la normatividad federal permanece vigente aun cuando determinadas adecuaciones a las leyes locales no se hayan concretado.