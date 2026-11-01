'No se puede guardar silencio': exige Sistema Anticorrupción de Durango una investigación al INE

Integrantes de distintos Comités y Consejos de Participación Ciudadana y Social de los sistemas estatales anticorrupción del país, se pronunciaron ante los señalamientos en torno a presuntas irregularidades en contrataciones de proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE) y posibles conflictos de interés que involucran a personas vinculadas con su estructura administrativa.

“No prejuzgamos. Estos señalamientos deben ser investigados por las autoridades competentes. Defendemos la presunción de inocencia y el debido proceso, y rechazamos que las investigaciones se usen como instrumento de persecución política. Tampoco defendemos partidos ni atacamos personas”, se estableció a través de un comunicado emitido por el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango.

Se enfatizó que no se puede guardar silencio y que “la autonomía constitucional del INE es una conquista democrática, pero no significa inmunidad frente a la fiscalización. Con el proceso electoral de 2027 en puerta, la confianza pública debe acreditarse con hechos, documentos y rendición de cuentas”, se estableció.

Por lo que se exigió que el Órgano Interno de Control informe, dentro de los límites legales, sobre las denuncias recibidas y las investigaciones iniciadas y que la Auditoría Superior de la Federación revise de forma exhaustiva los contratos señalados, que se publiquen documentos, justificaciones de adjudicación, declaraciones de conflicto de interés y resultados de auditoría, respetando las reservas legales.