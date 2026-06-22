No se puede ocultar el incremento de desapariciones en México: diputada

A nivel nacional, el Gobierno federal ha destacado una disminución en los homicidios dolosos; sin embargo, no ha querido reconocer el incremento en las desapariciones de personas, señalan.

La diputada federal Verónica Pérez Herrera afirmó que se pretende construir una falsa narrativa de seguridad, mientras miles de familias continúan buscando a sus seres queridos desaparecidos.

Indicó que las cifras de personas desaparecidas han aumentado de manera sostenida durante los últimos gobiernos.

Detalló que “durante el sexenio de Felipe Calderón se registraban, en promedio, ocho desapariciones al día; con Enrique Peña Nieto, 15; durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 25; y en la actual administración de Claudia Sheinbaum, la cifra ha escalado a 36 desapariciones diarias”.

Pérez Herrera señaló que el país enfrenta una crisis humanitaria por las desapariciones y lamentó que, en lugar de fortalecer las labores de búsqueda, las investigaciones y la procuración de justicia para esas familias, el Gobierno federal prefiera concentrarse en presentar estadísticas que, dijo, no reflejan la realidad de las madres buscadoras.

“Cada desaparición representa una familia rota, una madre que busca, un padre que espera y una sociedad que exige respuestas”, apuntó.

La legisladora sostuvo que el crecimiento de las desapariciones pone en duda los avances en materia de seguridad.

“No podemos hablar de éxito cuando cada día desaparecen más personas. No podemos celebrar reducciones estadísticas mientras aumentan las familias que buscan a sus seres queridos. La seguridad no se mide con discursos ni con maquillaje de cifras; se mide con resultados y con justicia para las víctimas”, puntualizó.