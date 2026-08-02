No se pueden permitir tocamientos o acoso contra alumnos: SEED

Aunque se debe establecer un protocolo para evitar denuncias falsas de acoso contra docentes, la prioridad de la ley es proteger a niñas, niños y adolescentes.

El titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), Guillermo Adame Calderón, declaró recientemente que no se puede permitir que existan casos de acoso, tocamientos o faltas de respeto por parte del personal hacia los estudiantes, pues son lo primero que se debe proteger.

Sobre el caso que ha generado un debate a nivel nacional, relacionado con un profesor de la Ciudad de México que fue señalado por presunto abuso sexual por una de sus alumnas de una institución de Educación Media Superior, y que tras difundir un mensaje, decidió terminar con su vida, el secretario de Educación reconoció que se trata de un tema delicado.

Dijo que todas las denuncias deben atenderse con seriedad, pero reconoció que también se han registrado casos en los que docentes han sido objeto de señalamientos falsos, presuntamente motivados por inconformidades relacionadas con el desempeño escolar.

Apuntó que los maestros están solicitando modificaciones a la legislación para fortalecer también su protección y establecer sanciones cuando las acusaciones resulten infundadas.

Adame Calderón mencionó un caso documentado en Durango, en el que una alumna hizo señalamientos contra un profesor; sin embargo, compañeras del salón testificaron que los hechos no eran ciertos y, finalmente, el docente no enfrentó las consecuencias que esa acusación pudo haberle generado.

“Es un hilo delgado del nuevo perfil de esta sociedad y la solución es pedirles a los padres de familia que sigan en contacto con nosotros, cercanos a sus hijos, observando este tipo de situaciones”, afirmó.