No se reportaron personas lesionadas por fuertes lluvias en Durango

Las intensas lluvias registradas ayer miércoles provocaron encharcamientos e inundaciones en diversas colonias de la ciudad, principalmente en la Miguel de la Madrid, Felipe Ángeles, La Virgen y Potreros de la Laguna, donde se reportó el ingreso de agua a viviendas, arrastre de lodo, piedras y arena, además de seis vehículos afectados.

El coordinador estatal de Protección Civil, Arturo Galindo Cabada, informó que se activó un operativo conjunto con el Municipio para atender la contingencia. En las labores participaron Protección Civil, Obras Públicas, Servicios Públicos y Aguas del Municipio con maquinaria para el retiro de material, desazolve de alcantarillas y limpieza de calles y viviendas.

Galindo Cabada destacó que, hasta el momento, no se tienen personas lesionadas . Además, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento brindarán apoyo alimentario a las familias afectadas mientras continúan las labores de limpieza y recuperación.

Finalmente, señaló que también se realizarán acciones preventivas para retirar obstáculos que puedan obstruir el flujo del agua y reducir el riesgo de nuevas afectaciones en caso de que continúen las lluvias.