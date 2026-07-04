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'No se va a solapar a nadie': aseguran que no protegerán a funcionarios irregulares en Durango

Señalan que las armas, vehículos y equipo utilizado por policías municipales se encuentra en regla.

'No se va a solapar a nadie': aseguran que no protegerán a funcionarios irregulares en Durango

'No se va a solapar a nadie': aseguran que no protegerán a funcionarios irregulares en Durango

DENICE RAMÍREZ
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Los operativos que se realizan en Durango desde el pasado 10 de junio por parte de las fuerzas especiales del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República han mantenido la tranquilidad entre la ciudadanía. Por este motivo, las autoridades aseguraron que no se solapará a ningún trabajador o funcionario que incurra en irregularidades.

En lo correspondiente a nivel municipal, el alcalde José Antonio Ochoa Rodríguez comentó que, si las fuerzas federales requieren una revisión a los agentes municipales, se va a colaborar, aunque hasta el momento no se ha solicitado.

Asimismo, aseguró que "no se va a solapar a nadie" que pudiera ser requerido por las fuerzas especiales. No obstante, precisó que los exámenes de control y confianza se aplican de manera permanente al personal.

Sobre las armas y los vehículos que utiliza el personal de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, señaló que se encuentran en regla.

Hasta el momento, reconoció que los operativos federales han mantenido tranquila a la ciudadanía, ya que consideran que las autoridades están realizando su trabajo y las acciones han sido bien recibidas por la población.


Fue durante estos operativos de seguridad que se detectaron dos unidades similares a las que utiliza la Policía Estatal en Durango; sin embargo, las autoridades confirmaron que no pertenecían a la corporación y que se trataba de vehículos clonados.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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