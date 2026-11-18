Para la entrañable Maite Azuela

El renacer de la democracia norteamericana se asentó en múltiples columnas institucionales y personales. Reviso dos que considero particularmente relevantes: la prensa independiente y la rebelión de afroamericanos y latinos en el sur estadounidense.

The New York Times encarna la solidez de la democracia plural de Estados Unidos. También llamada la dama gris (Grey Lady) por su estilo sobrio y riguroso, ha vivido y sobrevivido múltiples crisis y enfrentamientos con los gobernantes a quienes vigila y señala con el celo de prefecta mandona. Su reto más reciente fue la irrupción del mundo digital que ha hecho estragos en la prensa diaria.

En 2014, un equipo interdisciplinario del propio diario propuso, en un fascinante documento (Innovation), una renovación a fondo del periódico. El éxito que tuvieron se expresa en cifras: en 2016 la versión digital del diario tenía 1.8 millones de suscriptores y en la actualidad ya rebasa los 13.2 millones (tienen como meta llegar a los 15 millones el próximo año). Es una máquina que produce periodismo de calidad sobre todo el mundo a cualquier hora del día o la noche.

El periódico invirtió parte de sus recursos frescos en la ampliación de su plantilla profesional: los periodistas pasaron de mi trescientos a tres mil. La calidad de su cobertura fue evidente en su última elección. Dos periodistas del diario (Erica L. Green y Tyler Pager) explicaron cómo se prepararon para una breve pero histórica entrevista a Trump. Ya sabían que se relaja cuando no hay cámaras y que acepta preguntas directas y concisas.

Por otro lado, como el vecino del norte carece de una autoridad electoral nacional, los medios van anunciando los resultados. Cuando en la noche de la elección se conoció la derrota de la candidata republicana en Carolina del Sur, los dos periodistas llamaron al presidente que también seguía los resultados por televisión; les respondió que estaba “absolutamente dispuesto” a aceptar los resultados y listo para “trabajar con los demócratas”. Cuando dos días después empezó a hablar de fraude electoral ya era demasiado tarde: su moderación y mesura iniciales habían desactivado a los republicanos.

Otra vertiente era la creencia de que el sur había sido escriturado a los republicanos. El 3 de noviembre de este año se inclinaron por los demócratas por razones que van del enojo causado por la inflación desencadenada por la guerra en Irán, a la irritación femenina con múltiples políticas impulsadas por Trump.

Me detengo en las mujeres afroamericanas y latinas, un buen número de las cuales canalizaron su frustración y rabia en el organizing; en la construcción de poder político local que exige largas horas de discusión e incontables jornadas de trabajo comunitario. El caso de Gina Hinojosa es paradigmático. La recién electa gobernadora de Texas se forjó en la lucha por los derechos humanos en el Valle del Río Grande de Texas (colinda con Tamaulipas).

En 2011 Hinojosa brincó a la política electoral, indignada por los recortes previstos al presupuesto de la escuela primaria pública de su hijo. En 2026 se postuló para gobernadora y arrasó porque neutralizó las acusaciones de ser “demasiado woke” (término usado por los conservadores para descalificar a los progresistas) con un juego de palabras: ella sólo representaba a los trabajadores que no son woke sino que están too broke” (demasiado arruinados). Apostó por el ahora famoso término de la affordability (la capacidad de pagar vivienda, vestido y sustento). Acertó porque el deterioro en los ingresos también afecta a los votantes republicanos.

Su contrincante Gregg Abbott había gastado en su campaña casi 100 millones de dólares, donados en parte por el magnate tecnológico Elon Musk quien tiene en Texas su principal base de operaciones empresariales. A Hinojosa le bastaron 16 millones de dólares y la repetición de una frase muy mexicana: “¡No te dejes!”. El llamado a defender dignidad y derechos se ha convertido en grito de batalla del resurgimiento político latino en Estados Unidos.

Es imposible anticipar las repercusiones que tendrá en México el renacer democrático estadounidense. ¡Es tan compleja la relación entre las dos sociedades! En nuestro país va creciendo la cantidad de quienes han incorporado al lenguaje y a la conciencia la consigna de Gina Hinojosa: “¡No te dejes!”

@sergioaguayo

Colaboró Andrea Ramírez Sánchez