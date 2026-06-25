¡No te los pierdas! 5 estrenos de verano en streaming

Las plataformas de streaming se preparan para uno de los periodos más intensos del año. Entre secuelas esperadas, regresos de franquicias que han marcado a generaciones enteras y nuevas apuestas protagonizadas por algunas de las estrellas más populares del momento, las próximas semanas prometen mantener ocupados a los suscriptores.

Desde el universo fantástico de los dragones de Westeros hasta el regreso de la joven detective más famosa de Netflix, pasando por thrillers criminales, dramas biográficos y héroes legendarios de la cultura pop, julio llega con estrenos capaces de conquistar tanto a los fanáticos de las grandes sagas como a quienes buscan historias completamente nuevas.

Estas son cinco producciones que están por aterrizar en streaming, estrenos imperdibles del próximo mes.

1. “Enola Holmes 3”

La detective más joven de la familia Holmes regresa con una nueva aventura. En esta tercera entrega, Enola viaja a Malta cuando sus planes personales toman un giro inesperado tras la desaparición de Sherlock Holmes. Lo que comienza como una búsqueda familiar termina convirtiéndose en uno de los casos más peligrosos de su carrera. Millie Bobby Brown vuelve a encabezar el reparto junto a Henry Cavill.

Dónde verla: Netflix.

Netflix. Estreno: 1 de julio.

2. “Blue Moon”

Dirigida por Richard Linklater, esta cinta se adentra en la vida del legendario compositor estadounidense Lorenz Hart. Con una atmósfera íntima y melancólica, la película explora los últimos años del célebre letrista, considerado una de las figuras más influyentes del teatro musical de Broadway. La producción ha llamado la atención por el regreso de Linklater a un cine profundamente humano y centrado en los personajes.

Dónde verla: HBO Max.

HBO Max. Disponible desde: 5 de julio.

3. “La casa del dragón”, temporada 3

La guerra civil de los Targaryen entra en una nueva etapa. La tercera temporada de la exitosa precuela de “Game of Thrones” profundiza en la llamada Danza de los Dragones, llevando a los distintos bandos a enfrentamientos cada vez más devastadores. HBO confirmó que los nuevos episodios se estrenarán semanalmente y que la temporada se extenderá hasta agosto.

Dónde verla: HBO Max y HBO.

HBO Max y HBO. Disponible: Cada domingo durante julio y parte de agosto.

4. “He-Man y los Masters del Universo”

Uno de los héroes más emblemáticos de la cultura pop regresa con una nueva adaptación. La historia volverá a seguir a Adam, el príncipe destinado a convertirse en He-Man y proteger Eternia de las fuerzas de Skeletor. El proyecto busca acercar la clásica franquicia a una nueva generación de espectadores mientras apela a la nostalgia de quienes crecieron en los años ochenta.

Dónde verla: Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video. Estreno: 22 de julio.

5. “Lucky”

Anya Taylor-Joy encabeza este thriller criminal basado en la novela de Marissa Stapley. La historia sigue a una mujer que abandonó hace años el mundo del crimen, pero que se ve obligada a regresar a él para enfrentar los fantasmas de su pasado. Entre persecuciones, secretos familiares y un gran golpe que sale mal, la serie promete convertirse en una de las apuestas fuertes de Apple TV+ para este verano.