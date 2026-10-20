'No tengo vergüenza y no tengo luz': hombre lleva su licuadora a la CFE para preparar salsa

Una peculiar "protesta" en Tijuana, Baja California, ha llamado la atención en redes sociales, luego de que un hombre decidiera acudir a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con una licuadora para preparar la salsa de sus tacos, debido a que llevaba varias semanas sin energía eléctrica en su domicilio.

De acuerdo con los reportes, el ciudadano aseguró que tenía 21 días sin servicio eléctrico, a pesar de haber realizado el pago correspondiente y solicitado la reconexión en distintas ocasiones. Ante la falta de respuesta, decidió manifestar su inconformidad de una manera poco convencional.

El momento quedó registrado en un video que comenzó a circular en plataformas digitales, donde se observa al hombre expresando su molestia frente al personal de la dependencia, mientras explica los motivos que lo llevaron a presentarse con el electrodoméstico.

"No tengo vergüenza y no tengo luz"

Durante su visita, el afectado señaló que había cumplido con el pago del recibo, pero que hasta ese momento no había conseguido recuperar el suministro eléctrico.

"Es que no tengo luz, cabrón. Tres semanas sin luz. Son buenos pa' cortar la luz, pero pa' ponerla…", expresó el ciudadano, evidenciando su frustración por la situación.

Sin embargo, una de las frases que más llamó la atención ocurrió cuando intentó explicar que su intención no era generar problemas con los trabajadores.

"No quiero molestar a nadie, simplemente dos cosas nomás que no tengo, oiga. No tengo vergüenza y no tengo luz", comentó el hombre, combinando el humor con su reclamo.

El afectado explicó que necesitaba utilizar la licuadora para preparar la salsa de sus tacos, una actividad cotidiana que no podía realizar en su domicilio debido a la interrupción del servicio.

Genera debate en redes sociales

La situación generó atención en redes sociales por la manera en que el hombre decidió expresar su inconformidad, utilizando aparatos eléctricos como parte de su manifestación.

Aunque distintas publicaciones ubican los hechos en Tijuana, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si el servicio fue restablecido, ni se ha dado a conocer una explicación de la CFE sobre las razones por las que el ciudadano permaneció sin electricidad durante tres semanas.