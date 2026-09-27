'No tiene talento': Mohamed estalla contra Katia Itzel García por el arbitraje en la Liga MX

El estallido tras el empate 3-3 entre Cruz Azul y Toluca en la Jornada 10 del Apertura 2026 desató un nuevo capítulo de polémica arbitral en la Liga MX, luego de que el DT escarlata, Antonio 'Turco' Mohamed, arremetiera fuertemente contra la jueza Katia Itzel García.

La tensión de la cancha se trasladó al túnel a vestidores, donde el estratega fue captado reclamando airadamente a la silbante. Mohamed protestó fallos puntuales, incluyendo la no expulsión de Gonzalo Piovi tras una patada a Paulinho y un empujón de Willer Ditta al asistente.

El 'Turco' deja caer la bomba

En la rueda de prensa posterior, el argentino externó su molestia con duras declaraciones sobre el trabajo arbitral: “De haber un árbitro normal, ganábamos el partido. Le dan oportunidades y no aprende, no está a la altura de un partido así”.

Sin dar marcha atrás, el entrenador cuestionó la capacidad de la colegiada señalando: “Se lo dije en su cara: para estar a este nivel tienes que tener talento y entender el juego; para mí, no lo entiende, no tiene talento para estos encuentros”.

¿El DT de Toluca será castigado?

Tras lo sucedido, Katia Itzel García publicó en sus redes sociales enigmáticos mensajes bíblicos sobre la hipocresía, imágenes que analistas y fanáticos interpretaron como una velada respuesta dirigida a la pública devoción religiosa que profesa Mohamed.

Este amargo choque reavivó la polémica sobre el arbitraje mexicano, dejando el caso en manos de la Comisión Disciplinaria ante posibles sanciones para el director técnico del Toluca.