¿No tomaste tus vacaciones? Esto pasa con tus días según la LFT

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece disposiciones específicas para garantizar este derecho y determinar los plazos en los que debe otorgarse.

Contrario a lo que algunas personas consideran, las vacaciones no desaparecen automáticamente el 31 de diciembre, debido a que su asignación depende de la antigüedad y del aniversario laboral de cada empleado.

Según el artículo 81 de la LFT, las empresas deben conceder las vacaciones dentro de los seis meses posteriores al cumplimiento de cada año de servicio.

¿Cuántos días de vacaciones corresponden?

Desde la reforma de Vacaciones Dignas, vigente desde enero de 2023, los trabajadores tienen derecho a un mínimo de 12 días laborables de descanso pagado al cumplir su primer año.

Esta cantidad aumenta dos días por cada año adicional hasta alcanzar los 20 días durante el quinto aniversario . Posteriormente, se incrementan dos días por cada cinco años de servicio.

Además, el artículo 80 contempla una prima vacacional equivalente, como mínimo, al 25 por ciento del salario correspondiente al periodo de descanso.

¿Qué ocurre si esto no sucede?

El artículo 79 establece que las vacaciones no pueden sustituirse por dinero mientras continúe la relación laboral. Sin embargo, cuando esta termina, deben pagarse los días generados y pendientes que legalmente correspondan .

Por otra parte, el artículo 516 contempla un plazo general de un año para reclamar prestaciones laborales, que en materia vacacional comienza después de los seis meses que tiene el empleador para concederlas.

En este sentido, especialistas recomiendan que los empleados revisen periódicamente sus días de vacaciones disponibles y mantengan comunicación con sus empleadores para programar sus descansos.

Asimismo, es importante conservar registros de las solicitudes realizadas, ya que estos pueden servir como respaldo ante posibles desacuerdos. Conocer los derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo permite evitar irregularidades y garantizar que esta prestación se otorgue conforme a la legislación vigente.