No van por los Taddei: van por el sistema electoral

De los cuatro Taddei en la 4T, Guadalupe y sus tres hijos (Rogelio, Francisco y Fernando Pineda Taddei) ya no nos quedan ninguno. Hay otros siete parientes de la expresidenta del INE en diferentes cargos que, por supuesto, no tienen la culpa de los actos de su pariente. Más de alguno habrá llegado por influyentismo (porque hay que recordar que en la 4T no hay nepotismo, eso se acabó por decreto, lo que hay ahora es favoritismo y clanes familiares) pero merecen el derecho de la duda.

Todos han sido defenestrados por el mismo sistema que los encumbró. Hasta ahora la defenestración ha sido mediática, no jurídica. Esa llegará cuando sea necesaria y conveniente para la presidenta. Como en todo buen sistema autoritario el gran castigo es pasar al lado incorrecto de la historia. A Guadalupe Taddei nadie la ha acusado ante un juez, la acusan de traición. A los Taddei los expulsaron del paraíso de la 4T y los condenaron a ser parte del infierno de la oposición, allá donde viven los que dudan, los que cuestionan, los que no aplauden y los que se oponen a los designios de la presidenta en turno o del líder moral. Solo un morenista, Alfonso Ramírez Cuellar, se ha atrevido a decir que la expresidenta del INE merece cárcel por corrupta, los demás han seguido un guion dictado desde Palacio Nacional y que ordena solo culpar al pasado ylapidar a la compañera defenestrada

Como lo hizo una y otra vez el régimen obradorista, la solución que se propone para la corrupción no es perseguir a los corruptos, sino dinamitar las instituciones. Exactamente el mismo guion siguieron con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, con el Seguro Popular o el Poder Judicial. No hay uno solo de los acusados de corrupción en la cárcel, las derrotadas fueron las instituciones, es decir, los ciudadanos.

Lo que sigue para el INE es una reforma, que la presidenta Sheinbaum ya está cocinando y saboreando, donde varios de los temas sustantivos, entre ellos la credencialización y la impresión de material electoral, terminarán en manos de la Secretaría de Gobernación. Otra vez la mentira será que vamos a ahorrar dinero, cuando solo cambiará de manos porque el presupuesto se irá a otra dependencia de la mano de la responsabilidad.

No hay que olvidar que el desencuentro entre el INE de Lorenzo Córdova y el presidente López Obrador comenzó cuando el Instituto se negó a entregar el Registro Nacional de Electores a la estructura gubernamental. Lo que está en juego no es solo el regreso de eso que en las épocas del PRI llamaban “democracia dirigida” sino también de una Secretaría de Gobernación con acceso a los datos personales y con mucho mayor control de los ciudadanos.

Eso, la sobrevivencia de una democracia imperfecta pero con posibilidad de alternancia en el poder, es lo que estará sobre la mesa en la elección del 2027. Es cierto que los partidos de oposición son impresentables, pero solo el equilibrio de poderes hará que la democracia tenga nuevas oportunidades.