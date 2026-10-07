'No venía en los libros'; 9 de cada 10 mujeres llegan a la menopausia sin información

Nueve de cada 10 mujeres en México llegan a la menopausia sin contar con la información necesaria para prevenir el impacto que tiene en la salud física y mental.

La directora de “Mujeres sin reglas”, Laura Cueva Armendáriz, informó que aproximadamente 21 millones de mujeres están en la mediana edad y presentan sintomatología que viven en silencio, ya que es un tema que anteriormente no venía en los libros.

“Creíamos que con un Congreso iba a ser suficiente y nos dimos cuenta que había muchísimas mujeres que necesitaban mayor apoyo. De ahí surge esta Asociación Civil que hoy, semana con semana, brindamos espacios de acompañamiento y nos volvemos puente para canalizar a una atención médica también y otros tipos de programas”, dijo.

En tal sentido, compartió su caso personal en torno a la menopausia. “ Yo soy una de esas nueve de cada 10 mujeres que llegan a la menopausia sin información. Tan solo el cinco por ciento en nuestro país, de acuerdo a cifras del INEGI, tiene un tratamiento hormonal o algún tratamiento que pueda ayudar a todas estas mujeres que van viviendo, no solamente sintomatología, sino un estado impactado en su salud”.

“Yo soy una de esas mujeres que hablan las estadísticas, una de cada tres en nuestro país tiene osteoporosis y creo que es muy importante porque a veces muchas de nosotras, en silencio, vamos viviendo situaciones que no sabemos hasta que se complican”, advirtió.

Ante ello, en muchas ocasiones no se diagnostican condiciones que pudieran generar complicaciones. “Mi mamá cuando murió de cáncer de mama, había hecho metástasis en huesos y probablemente su historia en etapa terminal pudo haber sido diferente si ella no hubiera tenido osteoporosis. Muchas de las mujeres que llegamos a esta etapa, a veces no sabemos”.

En tal sentido, expuso que, por desconocimiento, no se accede a tratamientos que permitan afrontar la sintomatología y reducir los riesgos y complicaciones que se van presentando, como las enfermedades del corazón.

“El 80 por ciento puede prevenirlo. Las mujeres cuando llegamos a la mediana edad iniciamos un proceso de riesgo por la baja de la producción hormonal: estrógenos, progesterona, testosterona que sí, habitualmente esperamos que sea parte de un proceso, pero hoy sabemos las mujeres que entre los 40 y los 50 seguimos chambeando, seguimos desempeñando diferentes roles”.

“Hoy la expectativa de vida de una mujer ha crecido en las últimas décadas. En 1975 la expectativa era tan solo de 62 años. Hoy esperamos vivir 80 y ya nació la generación que va a vivir 100 años, por lo que las mujeres en esta etapa requerimos de atención y tratamientos que nos puedan llevar a vivir con una mejor calidad de vida”.

Y es que, las mujeres sostienen económicamente al 50 por ciento de las familias en México , por lo que se debe contar con programas de atención y una ruta clara en la que puedan ser atendidas porque antes “la menopausia no venía en los libros”, lamentó.