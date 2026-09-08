Noche entre amigos termina en tragedia: hombre muere al caer de un caballo en Villa Unión

Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este martes, luego de sufrir una caída de a caballo en la localidad de Villa Unión, perteneciente al municipio de Hidalgo, Durango.

El fallecido fue identificado como Alex Alberto Soto Espinoza, de 30 años, quien tenía su domicilio en la misma comunidad donde ocurrió el accidente. Su cuerpo quedó en las instalaciones del Hospital Rural No. 162 del IMSS, en Rodeo.

Fue aproximadamente a las 02:30 horas de este martes 8 de septiembre cuando personal del hospital notificó a las autoridades sobre el ingreso de una persona que ya no presentaba signos vitales.

Durante las primeras investigaciones, los agentes se entrevistaron con Edgar David, de 21 años y hermano del fallecido, quien proporcionó información sobre lo ocurrido horas antes.

Según su relato, Alex Alberto se encontraba durante la noche del lunes consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de varios amigos en Villa Unión, cuando en determinado momento decidió montar un caballo.

Mientras se encontraba sobre el animal perdió el control y cayó hacia una fosa. Sus acompañantes acudieron inmediatamente a auxiliarlo y posteriormente avisaron a su hermano para trasladarlo al Hospital Rural No. 162 de Rodeo.

Debido a la gravedad de las lesiones, personal médico determinó que debía ser llevado al Hospital General 450, en la ciudad de Durango. La familia emprendió el traslado; sin embargo, durante el camino su condición empeoró, por lo que decidieron regresar al hospital de Rodeo, donde llegó ya sin signos vitales.

Los médicos determinaron que presentaba lesiones de gravedad derivadas de la caída. Personal de Servicios Periciales fue solicitado para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia correspondiente para establecer formalmente la causa de muerte.