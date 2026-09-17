Noche trágica dejó cuatro fallecidos tras choque frontal en Hidalgo, Durango

Cuatro hombres perdieron la vida y dos más resultaron lesionados tras un choque frontal entre dos camionetas registrado la noche del martes 15 de septiembre en una carretera del municipio de Hidalgo.

El accidente fue reportado aproximadamente a las 22:30 horas, sobre la carretera que comunica de El Palmito hacia Mapimí. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y solicitaron el apoyo de corporaciones de emergencia y de las autoridades ministeriales.

Una de las unidades involucradas fue una camioneta de la marca Chevrolet, línea Tahoe, modelo 2002, color gris y sin placas de circulación, en cuyo interior quedaron varias personas atrapadas debido a la fuerza del impacto.

En el lugar fueron identificados sin vida Brayan Ballesteros Bustamante, de 20 años de edad y con domicilio en una localidad de Villa Hidalgo, así como Edher Azael Pelayo Ravelo, de 27 años y con domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Un tercer fallecido era conocido únicamente con el apodo de "El Güero", de aproximadamente 25 a 30 años, cuya identidad completa estaba pendiente de establecer.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, Brayan conducía la Tahoe y presuntamente se dirigía hacia La Zarca para asistir a las celebraciones del Grito de Independencia. Su padre declaró que el joven había consumido bebidas alcohólicas durante el transcurso del día, dato que será considerado dentro de las investigaciones para establecer las circunstancias del accidente.

El segundo vehículo fue una camioneta de la marca Chevrolet, línea Silverado, color gris y con placas del estado de Durango. En su interior quedó prensado y sin vida el conductor, identificado como Carlos Miguel Meza Enríquez, de 40 años de edad y con domicilio en el municipio de Rodeo.

Del accidente también resultaron lesionados Abel Ballesteros Bustamante, de 26 años, y Jonathan Ballesteros Bustamante, de 21, quienes fueron auxiliados y trasladados en ambulancias hacia el Hospital Integral de Rodeo para recibir atención médica.

Personal de Protección Civil realizó las maniobras necesarias para extraer a las víctimas que quedaron atrapadas entre los vehículos. El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el traslado de los cuatro cuerpos a la Unidad Regional de Santa María del Oro para la práctica de las necropsias de ley, mientras se realizan las investigaciones para determinar cómo ocurrió el choque.