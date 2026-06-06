Nombran a Aleyda Flores como directora de Discapacidad del Municipio de Durango

La recién creada Dirección de Discapacidad del Municipio de Durango quedará a cargo de la exregidora Aleyda Flores Carrillo, cuyo nombramiento fue avalado por el Consejo Directivo del Instituto de Desarrollo Humano y Valores.

La creación de esta nueva área fue aprobada por unanimidad por los integrantes del Cabildo de Durango, con el objetivo de avanzar hacia una ciudad más incluyente y segura para todas las personas.

Con esta dirección se busca impulsar políticas públicas que garanticen más derechos, accesibilidad y oportunidades de empleo y movilidad para las personas con discapacidad.

El propósito es colocar a este sector en el centro de las decisiones públicas y generar mayores oportunidades para su desarrollo en diferentes ambitos.

La nueva directora asumió el compromiso de trabajar por una mayor inclusión y una mejor atención para las personas con discapacidad, además de fortalecer la coordinación de esta dependencia especializada con el resto de las direcciones y áreas municipales.