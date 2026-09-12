Nómina de telesecundarias de Durango podrían pasar a la Federación en 2027

La federalización del sistema de telesecundarias en Durango podría concretarse, ahora sí, en 2027, luego de que el Gobierno del Estado y la Federación avanzan en la revisión y conciliación de la nómina para incorporar este gasto al presupuesto federal el próximo año.

Guillermo Adame Calderón, titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), explicó que actualmente se negocia con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) el traslado de la nómina de telesecundarias al Gobierno federal, proceso que presenta mayores avances que en años anteriores.

“Ya estamos haciendo las intervenciones requeridas, los cruces para ver si en el presupuesto del año que viene ya viene especificado para Durango el costo de telesecundaria”, señaló.

Adame Calderón indicó que tan solo la nómina representa un gasto de entre 600 y 650 millones de pesos anuales, aunque el monto podría alcanzar hasta mil millones de pesos si se consideran gastos de operación, equipamiento y otras necesidades del sistema.

La intención, dijo, es concluir los cruces financieros y que ambas partes firmen el acuerdo para posteriormente buscar que la Federación otorgue la base presupuestal necesaria y, de esta manera, la federalización de telesecundarias se concrete durante 2027.

El secretario de Educación recordó que la transferencia de trabajadores estatales a la nómina federal forma parte de las medidas que se han impulsado para reducir la presión financiera sobre las finanzas estatales, en un contexto de recortes presupuestales.

Añadió que la instrucción presidencial para avanzar en este proceso permitió que la Subsecretaría de Hacienda y el FONE comenzaran con la revisión de la información financiera de Durango, por lo que existe mayor expectativa de que el traslado pueda concretarse.

Adame Calderón señaló que la Secretaría de Educación también ha tenido que ajustarse a los recortes realizados por el Gobierno federal, aunque aseguró que se mantiene la atención a los planteles que resultaron afectados por daños y que actualmente son rehabilitados.