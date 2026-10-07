Noroña arremete contra Grecia Quiroz: 'Se le puede cumplir ir a la cárcel'

El senador Gerardo Fernández Noroña volvió a arremeter contra Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, al cuestionar la falta de entrega de los teléfonos del exalcalde a la Fiscalía de Michoacán y referirse a la posibilidad de que ella termine en la cárcel.

Durante una transmisión en redes sociales, el legislador sostuvo que los dispositivos podrían contener pruebas relacionadas con el asesinato de Manzo y criticó los argumentos sobre la protección de su intimidad.

“Entonces, ya dijo que está dispuesta a ir a la cárcel. Pues en una de esas se le cumple el deseo”, expresó Noroña, quien enseguida aseguró que Quiroz debe entregar los teléfonos y planteó que no hacerlo podría constituir obstrucción de la justicia.

Cuestiona los motivos para conservar los teléfonos

En el fragmento difundido por Político MX, el senador reaccionó con ironía al argumento de resguardar la intimidad de Carlos Manzo y señaló que la información de los equipos podría ser relevante para esclarecer el homicidio.

También afirmó que anteriormente se había expresado preocupación por una eventual manipulación de los dispositivos o por la incorporación de información ajena a ellos.

Los reproches alcanzaron a la Fiscalía de Michoacán, a la que acusó de dejar pasar demasiado tiempo para obtener los teléfonos, tanto durante la gestión de Carlos Torres Piña como bajo su actual conducción.

Al cerrar su intervención, Noroña sostuvo que aparentemente se aproxima una “determinación importante”, aunque no explicó su naturaleza ni presentó documentos que respaldaran esa afirmación.

Fiscalía advirtió posibles medidas de apremio

La controversia tiene como antecedente el requerimiento de los celulares de Manzo, solicitados desde agosto como parte de la investigación de su asesinato, ocurrido en noviembre de 2025.

El 29 de septiembre, Israel Vega Rodríguez, funcionario de la Fiscalía estatal, advirtió que, de persistir la falta de entrega, podrían escalar las medidas de apremio hasta un arresto. También mencionó la posibilidad de abrir una carpeta por obstrucción de la justicia.

Sin embargo, precisó que en ese momento no existía una investigación abierta contra Grecia Quiroz. Por ello, sus declaraciones no equivalían al anuncio de una orden de encarcelamiento contra la alcaldesa.

Quiroz, por su parte, ha denunciado que buscan llevarla a prisión mediante acusaciones fabricadas para apartarla del gobierno municipal.

El enfrentamiento ya llegó a tribunales

Las nuevas declaraciones se suman a un conflicto con antecedentes electorales. En agosto, el Tribunal Electoral de Michoacán confirmó una amonestación pública contra Noroña por incumplir medidas cautelares relacionadas con la denuncia de Quiroz por violencia política contra las mujeres en razón de género.

Este miércoles 7 de octubre, la alcaldesa acudió a la Cámara de Diputados para solicitar a Claudia Sheinbaum y a la Fiscalía General de la República que la Federación atraiga la investigación del asesinato de su esposo.

Durante su visita, sostuvo que exige justicia como víctima indirecta y madre de dos niños, y denunció señalamientos que, asegura, buscan desacreditarla.