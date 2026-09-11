'Nos mueve demostrar que sí hay de otra', 'Pancho' Franco entrega Primer Informe Ciudadano

El regidor de Durango por Movimiento Ciudadano, Francisco Franco Soler, entregó el Primer Informe Ciudadano.

La bancada naranja, después de presentarlo a la ciudadanía, entregó dicho informe a su dirigencia nacional.

"El Durango que soñamos se construye dando la cara. Por eso, a nombre de toda la Bancada Naranja, vengo a entregarles este Primer Informe Ciudadano", afirmó el líder de regidores de MC.

Franco Soler agradeció a Jorge Álvarez Máynez, Jessica Ortega, Dante Delgado, Agustín Torres, Julieta Macías y Benjamín Alamillo, por su respaldo hacia la entidad.

"La convicción que nos mueve es demostrar que sí hay de otra, que se puede hacer política con el corazón, con alegría y defendiendo las causas que a los demás se les olvidan. Este informe es el resultado de esa misma resistencia que ustedes sostienen todos los días en cada rincón del país", finalizó.