'Nosotros mismos nos hacemos daño': Rafa Márquez analiza la derrota ante Jamaica

La Selección Mexicana evitó salir de Jamaica con una goleada en contra y en 10 minutos logró acortar la desventaja, que hasta el minuto 70 era de tres goles abajo. Al final, regresarán a México en busca de un gol.

El 3-2 final cambió el panorama para el equipo tricolor, que ahora buscará su boleto al Final Four de la Concacaf Nations League del próximo año (marzo), el martes en el Gigante de Acero, casa de los Rayados de Monterrey.

La victoria a un gol le daría el pase a México debido a los dos goles de visitante. Mismo caso si gana 2-1; el empate o derrota significará la eliminación del combinado nacional, que además, se juega su boleto a la próxima edición de la Copa Oro 2027.

Rafael Márquez, técnico de la Selección Mexicana, confía en que van a revertir la situación. Para ello, deben ganar, algo que no ha hecho el Káiser en los cinco partidos que lleva al frente del Tricolor.

El timonel Rafael Márquez fue autocrítico con su equipo y esto dijo en conferencia de prensa tras el encuentro en el Estadio Nacional de Kingston.

"La cancha no fue la mejor para desenvolvernos en el estilo de juego que buscamos. Esas desatenciones son lo que tenemos que mejorar, nosotros mismos nos hacemos daño. Es importante que lo sepamos y que eso es fácil de corregir".

"De lo exigente que soy, no estoy conforme con la actuación del equipo. No fue un buen partido. La reacción del equipo, es lo que hay que destacar, sobre todo los jóvenes. Gil Mora, fue un gran partido de él, demostrando carácter y personalidad. Eso no quita que esté en descontento con que no fue un buen partido".

"Es la misma defensa que participó en el Mundial y ahí estuvieron extraoridinarios. Son los mismos. Hay que exigirnos para no volver a cometer estos errores que nos cuestan ir abajo en el marcador. Ahora aprovechar la localía. Monterrey nos puede ayudar con el apoyo y eso espero nos ayude en el siguiente partido".

"Si metemos esas dos, esos manos a manos, se acaba el juego y no le damos confianza al rival. Allá le vamos a intentar dar vuelta, estamos a un gol de poder pasar. Los tragos amargos tratar de digerirlos lo más rápido y ponernos el mono de trabajo para resolver las dudas y problemáticas para tratar de mejorar".