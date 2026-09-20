'Nosotros no compramos votos': Sheinbaum rechaza uso electoral de programas sociales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los programas sociales están garantizados y rechazó que se utilicen para comprar votos, al destacar que los recursos se entregan de manera directa.

Durante su evento con motivo de su segundo informe de gobierno en Baja California Sur, Sheinbaum Pardo informó que se distribuyen recursos a programas de Bienestar, entre ellos las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, así como la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años.

En ese sentido, la Presidenta contrastó el esquema actual con las prácticas electorales de gobiernos anteriores, al señalar que antes los apoyos sociales se entregaban durante los procesos electorales con la intención de obtener respaldo político.

“No olvidemos que antes solo llegaban cuando iba a haber elecciones, que se dedicaban a comprar el voto. Tenían la elección y preguntaban: ¿perteneces a un partido político?, ¿vas a votar por quién? Te damos apoyo”, afirmó.

Sheinbaum sostuvo que actualmente los recursos se entregan de manera directa a los beneficiarios, sin intermediarios, a través del Banco del Bienestar.

“Ahora no. Es de manera directa del Banco de Bienestar, del Banco del Pueblo de México, directo al pueblo de México sin intermediarios. Nosotros no compramos votos”, declaró.

“Nosotros damos derechos al pueblo de México”: Sheinbaum

En este sentido, la Mandataria federal aseguró que los programas sociales representan derechos y no mecanismos para obtener respaldo electoral.

“Nosotros damos derechos al pueblo de México, que es muy distinto. Se llama construir justicia, justicia social”, expresó.

Lo anterior, a menos de un año de las elecciones de 2027, en las que estarán en juego diversos cargos de elección popular.

La Presidenta también defendió el manejo de los recursos públicos de su administración y aseguró que la corrupción impide que los gobiernos tengan capacidad para desarrollar obras y programas.

“El dinero del pueblo es sagrado y se le regresa al pueblo de México”, afirmó.

En su discurso, Sheinbaum también respondió a las críticas realizadas a la Cuarta Transformación y mencionó a un exsecretario de Hacienda por sus cuestionamientos a las finanzas públicas.

“Hoy sale por ahí un artículo del que fue secretario de Hacienda cuando el Fobaproa criticando a la Cuarta Transformación, el que hizo la deuda privada, deuda pública que nunca va a acabar de pagar el pueblo de México”, dijo.

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que ninguna potencia extranjera ni élite puede definir el futuro de México, al cuestionar a quienes plantean acudir al extranjero para denunciar situaciones del país o incluso buscar una intervención extranjera.

Ninguna élite define el futuro de la patria, defiende Sheinbaum

La Mandataria federal destacó que la soberanía nacional significa que es el pueblo quien determina el rumbo del país y recordó el pensamiento de José María Morelos plasmado en Los Sentimientos de la Nación.

Sheinbaum explicó que la soberanía debe entenderse como aquella que emana del pueblo y sostuvo que esta implica que ninguna potencia extranjera puede decidir sobre el destino de México.

“Que la soberanía emana del pueblo, que ninguna potencia extranjera, ninguna élite define el futuro de la patria”, afirmó ante simpatizantes.

Agregó: “Ahora que hablan a veces, algunos en nuestro país, de ir a denunciar al extranjero o buscar la intervención extranjera, en el mes de la Independencia decimos: nunca. México es un país libre, independiente y soberano”, expresó.

La titular del Ejecutivo federal recordó además los antecedentes históricos de la lucha por la Independencia y cuestionó que, después de los esfuerzos realizados para construir una nación soberana, se pretenda nuevamente recurrir a una figura extranjera para gobernar el país.

“Bastante nos costó llegar a este momento para ir a buscar nuevamente a un emperador para que gobierne nuestro país”, manifestó.