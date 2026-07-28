Notifican a 62 viviendas irregulares en fraccionamiento Korián; fijan plazo para desalojo

Las autoridades municipales mantienen el procedimiento administrativo contra las viviendas asentadas de manera irregular en un predio contiguo al fraccionamiento El Ciprés , donde fueron identificadas 62 construcciones sin autorización; por lo que no se descarta la intervención de Protección Civil para determinar si las familias habitan en una zona de riesgo.

Norma Miramontes, titular de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, explicó que las acciones se enfocan en proteger áreas destinadas a derechos federales y reservas para futuras vialidades contempladas en los programas de desarrollo urbano.

La funcionaria precisó que en el sitio, correspondiente al fraccionamiento Korián, se localizaron 62 viviendas construidas sin los permisos correspondientes, donde habitan alrededor de 160 personas. Señaló que, en esta primera etapa, se optó por privilegiar el diálogo con los ocupantes y exhortarlos a retirar voluntariamente las construcciones.

PLAZO DE 72 HORAS

Indicó que, de acuerdo con los recorridos realizados, cerca del 40 por ciento de las familias manifestó no contar con otro lugar para trasladarse, mientras que el resto mostró disposición para abandonar el predio. Agregó que el procedimiento administrativo contempla un plazo aproximado de 72 horas entre la emisión del exhorto y el levantamiento del acta correspondiente, tiempo durante el cual continuará la vigilancia del terreno.

Miramontes aclaró que, hasta el momento, la actuación de Desarrollo Urbano responde únicamente a la falta de permisos de construcción y no a un procedimiento de desalojo por riesgo. Sin embargo, advirtió que, si las personas permanecen en el lugar, se solicitará la intervención de la Dirección Municipal de Protección Civil para emitir un dictamen técnico.

Explicó que las condiciones del asentamiento presentan diversos factores de riesgo, entre ellos la ausencia de infraestructura básica como drenaje y urbanización, además de conexiones irregulares a líneas eléctricas de media y alta tensión, situación que podría representar un peligro para los habitantes.

La directora añadió que la dependencia mantiene recorridos permanentes para detectar nuevos asentamientos irregulares, especialmente en derechos federales y zonas destinadas a futuras vialidades, con el propósito de evitar un crecimiento urbano desordenado y reducir riesgos para la población.