'Novio' se lleva por la fuerza a jovencita duranguense a Zacatecas

Las autoridades investigan la posible privación de la libertad de una adolescente de 16 años de edad, luego de que su padre denunciara que el novio de la menor presuntamente se la llevó por la fuerza cuando ambos se encontraban en las inmediaciones del fraccionamiento Campestre Jacarandas, en la ciudad de Durango.

El reporte fue recibido alrededor de las 14:30 horas de este martes 21 de julio. El denunciante, Jesús Manuel, informó que su hija, identificada como Linda Mareli "N", habría abordado un autobús de pasajeros con dirección al estado de Zacatecas en compañía de su presunto novio.

De acuerdo con la versión del padre, la adolescente se encontraba con una amiga cuando el joven supuestamente la obligó a subir al autobús. Posteriormente, la familia observó una publicación en redes sociales en la que ambos aparecían viajando en la unidad de transporte.

Asimismo, el reportante señaló que desde el teléfono celular de su hija recibió un mensaje que, presuntamente, fue enviado por el novio, en el que le indicaba que ya se la había llevado y advertía que no lo buscaran porque, de hacerlo, "se metería en problemas".

En el seguimiento del caso, personal de seguridad se comunicó con el padre de la menor, quien manifestó que desde ese momento su hija dejó de responder llamadas y mensajes enviados a su número telefónico. Agregó que desconoce la identidad del joven y únicamente sabe que ambos mantenían una relación desde hacía aproximadamente dos semanas.

Como parte de las diligencias, el padre entregó una fotografía reciente de la adolescente para apoyar las labores de búsqueda. La menor fue descrita como de complexión delgada, cabello negro, tez morena y con las uñas pintadas de color azul.

El caso fue canalizado a las autoridades competentes y el padre informó que acudiría a presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para localizar a la adolescente y esclarecer las circunstancias de su desaparición.