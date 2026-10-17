NPR recibe críticas por recortar mensaje sobre migrantes en el Tiny Desk de Los Tigres del Norte

La presentación de Los Tigres del Norte en Tiny Desk generó una controversia después de que NPR eliminara de la versión publicada en YouTube parte de un mensaje de apoyo a la comunidad latina en Estados Unidos.

La intervención correspondía a Félix Contreras, productor del programa Alt.Latino, quien presentó a la agrupación mexicana y destacó su importancia para las familias migrantes.

¿Qué decía el mensaje que fue recortado?

Antes de comenzar la sesión musical, Contreras habló sobre la discriminación y los ataques que ha enfrentado la comunidad latina.

En su intervención recordó episodios históricos relacionados con cambios fronterizos y deportaciones, además de reconocer el papel de Los Tigres del Norte como representantes de esa población.

“Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez”, expresó el productor durante la introducción original.

El fragmento dejó de aparecer en la versión de YouTube, donde permanecieron palabras de agradecimiento y presentación de los músicos. La diferencia entre ambas versiones provocó que usuarios compartieran el discurso y cuestionaran la decisión editorial.

NPR explica la edición

Ante los señalamientos de censura, NPR informó que las grabaciones de sus conciertos habitualmente no incluyen una introducción de los conductores .

La organización señaló que retiró temporalmente el material para revisarlo editorialmente, al reconocer que abordaba un asunto sensible y complejo para sus audiencias y para integrantes de su propia redacción.

Posteriormente, confirmó que la introducción completa había sido restaurada en NPR.org y manifestó su intención de actualizar también el video de YouTube. La explicación surgió después de que espectadores exigieran recuperar las palabras del productor.

Los Tigres del Norte llevaron su repertorio al Tiny Desk

El concierto se estrenó el jueves 15 de octubre como parte de las actividades por el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

La agrupación abrió con “Somos más americanos”, una de sus canciones vinculadas con la identidad y la experiencia migrante. El repertorio también incluyó “Golpes en el corazón”, “Quiero volar contigo” y “Ni parientes somos”.

La polémica se concentró en la edición de las palabras de bienvenida de Contreras. Según los reportes consultados, las interpretaciones musicales permanecieron en la presentación, mientras la introducción completa volvió a estar disponible en la página de la radiodifusora.