Nueva amenaza de tiroteo en Gómez Palacio; ahora fue en una telesecundaria

Una amenaza de tiroteo escrita en la pared de un baño de hombres de una telesecundaria del municipio de Gómez Palacio, Durango, provocó la movilización de las autoridades la tarde del viernes 6 de noviembre, luego de que el mensaje advirtiera sobre un supuesto ataque para el próximo lunes 9 de noviembre, a las 09:00 horas.

El hecho se registró en la Escuela Telesecundaria número 362, "Moisés de Velasco Sáenz", ubicada en la localidad La Popular, donde personal del plantel descubrió el mensaje mientras realizaba labores de limpieza en las instalaciones educativas.

De acuerdo con el reporte, aproximadamente a las 14:00 horas, un intendente encontró una leyenda en la pared del sanitario de hombres con la leyenda: "Tiroteoo el lunes a las 9:00", situación que de inmediato comunicó al director de la institución.

Personal del C4 notificó a las autoridades sobre lo ocurrido, por lo que elementos policiales se trasladaron hasta el plantel educativo para entrevistarse con el director y conocer las circunstancias en que fue localizada la amenaza.

Durante la entrevista, el responsable de la telesecundaria manifestó desconocer quién escribió el mensaje y señaló que las actividades escolares continuaban desarrollándose con normalidad. Asimismo, indicó que, por el momento, no era su intención presentar una denuncia formal por estos hechos.

Sin embargo, ante el contenido de la amenaza, la dirección escolar informó que implementaría medidas preventivas, entre ellas revisiones, con la finalidad de proteger a estudiantes y personal docente. Hasta el momento no se ha identificado al responsable de escribir el mensaje ni se ha determinado si existe una amenaza real contra la comunidad escolar.