Durango

SUICIDIOS

Nueva ley contempla atención a sobrevivientes de suicidio y sus familias

La iniciativa original fue presentada en marzo de 2024.

Nueva ley contempla atención a sobrevivientes de suicidio y sus familias

Nueva ley contempla atención a sobrevivientes de suicidio y sus familias

JUAN M. CÁRDENAS
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La aplicación de la Ley de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio dependerá principalmente de una mejor organización y coordinación entre instituciones, sin que sea necesario crear un presupuesto adicional.

En este sentido se refirió el diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado, Alejandro Mojica Narváez, quien explicó que la legislación contempla acciones en las etapas de prevención, atención y posvención.

La primera incluye capacitación para identificar conductas de riesgo entre el personal de Salud, Protección Civil y el sector educativo, además de extender estas medidas a instituciones y empresas privadas. En cuanto a la atención, la norma plantea que las personas reciban apoyo oportuno de especialistas, como psicólogos y psiquiatras, así como los medicamentos que requieran. Mientras que la posvención, por su parte, considera el acompañamiento y seguimiento de quienes sobreviven a un intento de suicidio y de los familiares de personas que fallecieron por esta causa.

Mojica Narváez recordó que la iniciativa original fue presentada en marzo de 2024 y que, durante su análisis, se incorporaron otras propuestas legislativas hasta integrar el documento que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Salud y posteriormente por el Pleno.

Sostuvo que el principal objetivo es que las personas en situación de riesgo encuentren respaldo institucional y puedan solicitar ayuda sin enfrentar prejuicios ni estigmas. Consideró que, al tratarse de un problema multifactorial, su atención requiere también la participación de la sociedad.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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