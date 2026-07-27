Nueva onda de calor llega a Durango HOY lunes 27 de julio: ¿cómo será el clima?

Las condiciones para lluvias se mantendrán este lunes 27 de julio en buena parte del país, impulsadas principalmente por el monzón mexicano, que seguirá favoreciendo precipitaciones de consideración en el noroeste de México. En el caso de Durango, el pronóstico contempla lluvias de intensidad importante, especialmente en las regiones oeste y sur de la entidad. ¿Qué más se espera para este inicio de semana?

Pronóstico general

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano sobre el noroeste del país, en combinación con condiciones de inestabilidad atmosférica y canales de baja presión en el interior del territorio nacional, provocará lluvias puntuales intensas en Sonora, además de precipitaciones muy fuertes en el sur de Sinaloa, el oeste de Chihuahua y el oeste y sur de Durango.

Asimismo, el avance de la onda tropical 21 sobre el sur del país, en interacción con circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, así como el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, el golfo de México y el océano Pacífico, favorecerá lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas.

También se esperan lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Puebla y Veracruz, mientras que en entidades como Michoacán, Estado de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se pronostican lluvias fuertes.

En el centro del país, incluidos Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y la Ciudad de México, se prevén intervalos de chubascos, con posibilidad de caída de granizo en diversas zonas del occidente y centro del territorio nacional.

Por otra parte, el SMN mantiene bajo vigilancia al huracán Genevieve, cuya circulación, paralela a las costas del Pacífico mexicano, continuará reforzando la probabilidad de chubascos en Baja California Sur.

En cuanto al ambiente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de calurosas a muy calurosas en el norte del país.

Pronóstico para el estado de Durango

Para este lunes se espera un ambiente con cielo medio nublado a nublado en gran parte del estado de Durango, con condiciones para lluvias de mayor intensidad, principalmente en las regiones oeste y sur de la entidad.

De acuerdo con el SMN, para Durango se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, especialmente en las zonas oeste y sur del estado.

Durante la mañana se prevé un ambiente fresco en gran parte de la entidad, con condiciones frías en zonas serranas y presencia de bancos de niebla.

Por la tarde, el ambiente será cálido a caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados en regiones del este y oeste del estado.

Además, este lunes dará inicio una onda de calor en zonas del oeste, norte y este de Durango.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en distintas regiones de la entidad.

Clima en Durango capital

El reporte del SMN indicaba que este lunes la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 15 y 16 grados centígrados, y que a lo largo del día subirá considerablemente hasta alcanzar una máxima de 31 grados, cerca de las 17:00 horas.

Al igual que este pasado domingo, hoy lunes el cielo se mantendrá despejado y con probabilidades mínimas de que se registren lluvias ligeras.

En cuanto al viento, se prevé que tenga una velocidad de 10 a 15 km/h, con ráfagas que superarían los 25 km/h.

Para la madrugada y primeras horas del martes, el termómetro descenderá nuevamente hasta 16 grados centígrados.