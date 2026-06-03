Nuevamente exigen en Durango transparencia en recursos para unidades deportivas

Desde la pasada administración municipal se ha solicitado transparencia en el manejo de los recursos de las unidades deportivas, con el fin de conocer cuánto se invierte en estos espacios y cuánto generan en ingresos.

El regidor Alfredo Varela Pacheco manifestó que la transparencia en el manejo de los recursos públicos debe ser una prioridad en todos los espacios municipales, incluidos los destinados a la activación física y el deporte.

Él, también presidente de la Comisión de Activación Física y Deporte, señaló que desde la administración anterior se ha solicitado que exista claridad sobre los ingresos que generan las unidades deportivas municipales y el destino que se les da.

Destacó que, con los cambios que se han registrado en las administraciones de estos espacios, aún está pendiente la información sobre los recursos que ingresan a cada uno de ellos.

“La ciudadanía tiene derecho a saber cuánto se recauda y en qué se invierte”, expresó.

Reconoció que las condiciones de cada unidad deportiva son distintas, ya que algunas cuentan con infraestructura que les permite generar mayores ingresos, como aquellas que tienen canchas de fútbol donde operan ligas deportivas.

Indicó que no cuentan con estimaciones definitivas de recaudación, debido a que varios de estos espacios forman parte de proyectos del Presupuesto Participativo y continúan en proceso de rehabilitación o construcción, por lo que todavía no es posible determinar con precisión los ingresos que podrían generar.

“Seguiremos solicitando que cada peso que entre a estos espacios pueda ser fiscalizado y que se informe puntualmente cómo se utiliza”, apuntó.