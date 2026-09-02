Nuevas armas en la geopolítica del imperialismo de Estados Unidos

Existen lecturas y escritores que dejan una profunda huella, sobre todo, porque nos envuelven como un imán desde lo valioso de sus ideas y nos ayudan a descifrar los rumbos de nuestro tiempo, es el caso de George Simmel Sociólogo Alemán quien alertó en su gran obra sobre el poder y sus perplejidades, al interpretar las corrientes polí- ticas e históricas que mueven a la humanidad. Los liderazgos peligrosos que como en un tablero de ajedrez cambian las circunstancias con un juego maestro de poder, no solo en una nación, si no en un Continente.

Siguiendo esta ruta hoy parece una utopía el término economías en evolución, paz y confianza en el futuro, es el caso de Venezuela país soberano e independiente cuyo gobierno dictatorial vulneró toda posibilidad de Democracia y ahora, Donald Trump le va demostrar en donde está el verdadero liderazgo. Sin necesidad de una tregua ya le ha declarado la guerra y le ha puesto en la mesa algunas opciones que debe estar evaluando con sus aliados, ¿Cómo cuáles? Aparecer en otro país o tomar decisiones muy complejas como enfrentar a Estados Unidos, acciones que se han convertido en la gran incógnita para los propios venezolanos y el resto del continente.

Nicolás Maduro está pagando la factura de su especificidad y autonomía psicológica, de acuerdo con las imágenes que se han manejado en redes sociales desde una cárcel de los Estados Unidos.

Basada en su “idea” de sostenerse en el gobierno, período tras período y no haber reconocido a tiempo, el triunfo de ia oposición, políticos que fueron obligados a salir del país o desaparecidos y asesinados. Recordemos, no solo en lo político, también en lo económico que el Presidente de Estados Unidos dejó claro y condicionado el crecimiento de gran cantidad de naciones a través de la sustitución de importaciones como alternativa.

¿Cuál fue el impacto en países miembros de la Unión Europea, de Japón, de China, con el 145% de aranceles? Ahora sería poco probable pensar en un resultado, aún no hay ruta de claridad, me atrevo bajo la probabilidad del azar, a considerar que muchos Jefes de Estado negociaron para no verse tan afectados en su relación comercial con la hegemonía más poderosa del mundo.

Hoy la amenaza trasciende como acto de fuerza real, lo que advertía Leibnitz, otro estudioso de los conceptos in- natos del pensamiento, al considerar que el “dominio” de un líder se transforma en un patrimonio del poder bajo la “idea” que, sin su guía, una nación se pierde, pero éstos criterios hoy han ignorado el motor y la fuerza elemental del orden y respeto a las leyes. Su proceder está fuera de toda norma moral y se guían por una autonomía política. En el caso de México hay opiniones divididas; quienes observan con optimismo una oportunidad si se aceptan las llamadas de atención y los reclamos de Trump, otras opiniones no están de acuerdo y lo manifiestan en las calles, esa es la riqueza de la libertad de opinión, tema que está siendo vulnerado como nunca en la historia de nuestro país. La Política seguida por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador no estuvo ligada a un plan lógico para millones de mexicanos y ya se está manifestando desde varios frentes. No se puede entender la negativa de la “herencia de la crisis Obradorista” vía la manipulación de la narrativa como situación normal, que se justifica aprobatoria por mayorías integradas a modo y por aliados incondicionales. El impacto de todas las crisis ha llegado al crecimiento y al desempeño industrial del país, siendo su fuente principal la violencia, la impunidad y la corrupción, lo anterior lo comenté en otra columna y señalé los riesgos y amenazas que faltan por vivirse.

¿De qué se han ocupado los liderazgos de América Latina? Desde luego su prioridad ha sido mantenerse en el poder a como dé lugar, no priorizaron lo económico y lo social, una buena mayo- ría acusados de corrupción, de integrar- se y abrir la puerta a grupos delincuenciales, hasta llegar al control y la amenaza que les impone el Gobierno de Estados Unidos.

Mientras tanto, en sus países hay bajo crecimiento, inflación, desempleo, educación y salud rezagadas. Hay estudios muy profundos que deberían de ser consultados con más frecuencia, no de ahora, pero sus correlaciones e hipótesis siguen vigentes para la gran mayoría de los países y del continente (Mendoza Cota 2007).

Su enfoque muy compacto: las diferencias en la dotación del Gasto Público causaron una contracción del Producto Interno Bruto demostrando un proceso de divergencia en el desarrollo regional al no corresponder las estructuras del mercado y la competencia, las políticas estructurales que no se desarrollaron con un impulso a la educación, a los sistemas financieros y a los procesos de preparación de la inversión extranjera.

La nueva Geopolítica de Estados Unidos es contrastante, agresiva y falta de humanismo. Cambiar los nombres Golfo de América y no Golfo de México, el lago de Ontario como parte de Canadá, Lago de América. Estamos presenciando la Geopolítica del Imperialismo y su versión más cruel.

En el paradigma de la complejidad (Morín 1986) divulgó la idea de que a principios del siglo XXI se necesitaba un cambio en el mundo de las ideas conceptuales, es decir, una forma distinta de organizar el universo. Otros grandes filósofos y corrientes del pensamiento fueron más allá. Tiempos serán de revolucionar el cerebro humano y adaptarlo al universo, estos criterios eran el umbral de la Inteligencia Artificial, solo que se olvida- ron de considerar la existencia de Dios.

Es el momento de comprender el vacío de las pláticas Bizantinas y agregar a la ciencia para enfrentar la evolución y las trampas dogmáticas como transformación, para llevarlas al campo de la verdad, no solo para el bien de esta y las futuras generaciones.