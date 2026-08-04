Nueve de cada 10 jóvenes quedaron en su primera o segunda opción de preparatoria en Durango

El 90 por ciento de los jóvenes que ingresarán este ciclo escolar al nivel medio superior en Durango fueron asignados a la preparatoria que eligieron como primera o segunda opción, luego de la eliminación del examen de admisión y la implementación del nuevo sistema federal de asignación de espacios.

Francisco Javier Ibarra Gel, subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Estado, explicó que el programa "Mi Derecho, Mi Lugar", impulsado por el Gobierno Federal como parte de la Nueva Escuela Mexicana , sustituyó el examen de ingreso por un proceso en el que los aspirantes registraron hasta seis opciones de planteles mediante una plataforma digital.

"Con este programa se elimina la evaluación para el ingreso al nivel medio superior y todos los jóvenes tienen garantizado un espacio", comentó el funcionario.

Explicó que el sistema utiliza un algoritmo que analiza la información de cada estudiante para asignarlo a alguno de los planteles seleccionados, con base en la disponibilidad de espacios.

9 DE 10 QUEDARON EN DONDE QUERÍAN

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), nueve de cada 10 aspirantes fueron asignados a la preparatoria que eligieron como primera o segunda opción.

Ibarra Gel aseguró que ningún estudiante fue enviado a un plantel distinto de los seis que registró durante el proceso de selección, aunque algunos padres de familia han manifestado que sus hijos fueron asignados a escuelas que, aseguran, no aparecían en su lista de preferencias.

Ante estas inconformidades, el funcionario invitó a los estudiantes, padres de familia y tutores a acercarse al plantel donde originalmente deseaban ingresar, ya que existe la posibilidad de que se liberen espacios si algunos de los alumnos asignados deciden no inscribirse.

"Acérquense a la institución para que los tomen en cuenta en caso de que alguno de los estudiantes asignados no concluya su inscripción", concluyó.