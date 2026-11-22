Un eventual incremento al impuesto predial para el próximo año tendría severas repercusiones en el sector comercial local, porque suele trasladarse de manera automática al costo de las rentas de los inmuebles , advirtió la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) capítulo Durango, Jasmín Maroun Cortez.

Señaló que el sector ya enfrentó un alza considerable en este impuesto durante el presente año 2026, por lo que una nueva actualización resultaría insostenible para muchos negocios , ya que se sumaría a los aumentos acumulados en distintos insumos y gastos operativos.

“Mucho. El aumento del predial es uno de los temas que sí pueden impactar bastante. Este año hubo un incremento bastante alto y para el año que entra otro incremento sí sería muchísimo”, expresó.

Ante el encarecimiento de las rentas, especialmente en el primer cuadro de la ciudad, la representante de AMEXME confirmó que varias empresas agremiadas han optado por dejar locales en la zona centro para reubicarse en plazas comerciales o hacia la periferia , buscando espacios con costos más accesibles que les permitan mantener su operación.

“Es que todo se está incrementando y todo es una cadena en donde si algo sube, todo empieza a subir y sí pega (...) Son varias empresas que han emigrado a otros locales para poder seguir funcionando. Ahorita se están buscando varias opciones, no solamente plazas, también a lo mejor otros lugares, no tanto en el centro. Pueden ser periferias o pueden ser lugares que también tienen cierto auge”, manifestó.