Nuevo Costco en México en 2027: Revelan la fecha y ubicación de la próxima sucursal

Costco continúa fortaleciendo su presencia en México con una nueva sucursal que ya tiene fecha estimada de apertura y ubicación confirmada. El proyecto contempla la construcción de un complejo renovado que sustituirá a una de las tiendas que actualmente opera la cadena, ofreciendo espacios más amplios y una mayor capacidad para atender a sus clientes.

¿Dónde estará el nuevo Costco?

La nueva tienda estará ubicada en el estado de Aguascalientes, donde Costco ya cuenta con una sucursal en funcionamiento. Sin embargo, el nuevo inmueble será construido en un terreno contiguo para que las operaciones no se detengan mientras avanzan los trabajos.

El nuevo establecimiento se localizará en el bulevar Aguascalientes Norte número 802, una zona con importante actividad comercial dentro de la capital del estado.

Gracias a que el nuevo edificio se levantará junto a la sucursal actual, los clientes podrán seguir realizando sus compras de manera habitual hasta que concluyan las obras. Una vez que la nueva tienda entre en operación, el inmueble existente será demolido.

¿Cuándo abrirá sus puertas?

Aunque los trabajos de construcción comenzarán en las próximas semanas, la apertura de la nueva sucursal está proyectada para el primer bimestre de 2027.

La intención es que la transición entre ambas tiendas se realice sin afectar el servicio, por lo que no se contempla un cierre temporal del establecimiento que actualmente opera en la zona.

Así será la nueva sucursal

El proyecto contempla una inversión cercana a los 100 millones de dólares, recursos que permitirán desarrollar un complejo de aproximadamente 90 mil metros cuadrados.

Además del nuevo almacén, el plan incluye la construcción de una gasolinera, uno de los servicios más solicitados por los socios de la cadena, así como la ampliación del estacionamiento.

De acuerdo con lo previsto, el nuevo espacio contará con capacidad para 900 vehículos, lo que permitirá atender una mayor afluencia de clientes durante los fines de semana y temporadas de alta demanda.

Costco se sigue expandiendo

El nuevo proyecto de Costco busca responder al crecimiento de la demanda en la región y ofrecer instalaciones más modernas para sus socios.

La nueva sucursal se sumará a la red de tiendas que la empresa opera en México y forma parte de la estrategia de expansión que la cadena ha impulsado durante los últimos años, apostando por espacios más grandes y con servicios complementarios que mejoren la experiencia de compra de los usuarios.