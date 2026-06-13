Nuevo frente frío, ¿en junio? Sistema fuera de temporada causará estos efectos en Durango

Aunque junio suele estar asociado con altas temperaturas y el avance de la temporada de lluvias, un nuevo frente frío fuera de temporada se aproximará a la frontera norte de México y provocará cambios importantes en las condiciones meteorológicas durante los próximos días.

La interacción de este sistema con otros fenómenos atmosféricos favorecerá un incremento en las precipitaciones en varias regiones de México, mientras que la onda de calor continuará afectando a algunos estados con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados.

Frente frío reforzará las lluvias en el norte

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Naacional (SMN) los próximos días, el frente frío atípico se extenderá cerca de la frontera norte y, en combinación con canales de baja presión, vaguadas e ingreso de humedad del océano Pacífico, el Golfo de México y el Caribe, generará lluvias de consideración en buena parte del país.

¿Cuándo llegará el frente frío?

Aunque se trata de un sistema fuera de temporada, el frente frío comenzará a aproximarse al norte de México a partir del domingo 14 de junio y mantendrá influencia durante los primeros días de la próxima semana.

Sus efectos más importantes se sentirán entre el lunes 15 y el martes 16 de junio, cuando se prevé un aumento significativo en las lluvias sobre diversos estados del norte y noreste del país.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán entre el lunes y el martes, principalmente en estados del norte y noreste. Durango, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí se encuentran entre las entidades con pronóstico de lluvias muy fuertes a intensas.

Además, se prevén tormentas acompañadas de descargas eléctricas y posibles rachas de viento, por lo que se recomienda extremar precauciones ante posibles encharcamientos, crecidas de arroyos y reducción de visibilidad en carreteras.

Baja presión con potencial ciclónico

A la llegada del nuevo frente frío se suma una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico que se desplazará sobre el Golfo de México y posteriormente ingresará al territorio nacional, aportando humedad suficiente para favorecer más precipitaciones.

Asimismo, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán, incrementando la probabilidad de lluvias en esa región.

El calor seguirá en todo México

Pese a la llegada del frente frío, el ambiente caluroso persistirá en gran parte del norte y noroeste del país. La onda de calor continuará sobre zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Para los próximos días se esperan temperaturas superiores a los 45 grados en algunas regiones de Sonora, Baja California y Chihuahua, mientras que entidades como Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y la península de Yucatán registrarán valores de entre 35 y 40 grados.

Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, ya que el inicio de la semana estará marcado por una combinación de lluvias intensas y temperaturas extremas.