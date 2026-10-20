Nuevo frente frío llega a México esta semana; dejará tormentas y baja temperatura en estos estados

La llegada de un nuevo frente frío, el número 3 de la temporada, al noroeste de México marcará las condiciones meteorológicas de los próximos días, con lluvias fuertes, rachas de viento y bajas temperaturas en distintas regiones del país. El sistema se aproximará a territorio nacional esta misma semana, favoreciendo precipitaciones sobre todo en el norte, noreste, centro y sureste.

Aunque el frente frío número 2 dejará de afectar directamente a México al extenderse sobre el mar Caribe, la masa de aire polar que lo acompaña mantendrá el descenso de las temperaturas, principalmente durante las noches y madrugadas.

Las condiciones cambiarán en próximos días, cuando un nuevo sistema frontal, el frente frío 3, interactúe con otros fenómenos atmosféricos y propicie lluvias en el norte del país, incluidas la península de Baja California.

¿Cuándo llegará el nuevo frente frío a México?

Será a partir del miércoles 21 de octubre cuando se aproxime el frente frío 3 al noroeste de México. Durante este día, el sistema frontal número 2 ya permanecerá sobre el mar Caribe, sin efectos directos en territorio nacional.

Sin embargo, la masa de aire polar asociada al segundo frente continuará influyendo el ambiente de varias regiones. Además de mantener las temperaturas bajas durante las noches y mañanas, favorecerá vientos del norte en zonas de Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec, donde también se espera oleaje elevado.

Para el jueves, el nuevo frente frío comenzará a interactuar con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que favorecerá la presencia de lluvias y vientos fuertes en entidades del norte.

Las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, aunque se prevé que la masa de aire polar asociada al frente frío número 2 modifique sus características hacia el final del periodo.

Estados que tendrán temperaturas de hasta 0 grados

El descenso términco continuará durante las madrugadas en próximos días, con temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados centígrados en zonas serranas.

Para el miércoles 21, jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de octubre, se contempla este pronóstico en los estados de:

Baja California

Chihuahua

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Las temperaturas más bajas se esperan principalmente en las partes altas de estos estados, por lo que las condiciones pueden variar entre municipios y localidades.

¿Dónde se esperan las lluvias más fuertes esta semana?

Las precipitaciones serán otro de los principales efectos de los sistemas que afectarán al país.

Veracruz se mantiene entre las entidades con mayor probabilidad de lluvias intensas, mientras que en la segunda mitad de la semana aumentará la actividad en el norte del país.

Para el miércoles 21 de octubre se pronostican lluvias de entre 75 y 150 milímetros en Veracruz. También se esperan precipitaciones de 50 a 75 milímetros en Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Ese mismo día, las lluvias fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros, podrían presentarse en Chihuahua, Jalisco, Durango, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Campeche y Quintana Roo.

Para el jueves 22 de octubre, el pronóstico contempla precipitaciones de 50 a 75 milímetros en Chihuahua, así como en distintas regiones de Veracruz y el norte de Oaxaca.

En tanto, se esperan lluvias de 25 a 50 milímetros en algunas zonas de Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.