¿Nuevo impuesto al aguinaldo en 2026? Esto te pueden descontar y cuánto queda libre de ISR

El aguinaldo todavía no llega, pero muchos trabajadores ya comienzan a hacer cuentas para cubrir deudas, comprar regalos o enfrentar los gastos de diciembre. En esa planeación hay una diferencia que conviene revisar: el monto que corresponde por esta prestación y la cantidad que finalmente será depositada.

Las dudas sobre un supuesto nuevo impuesto al aguinaldo pueden generar confusión. Para saber cuánto recibirás, primero hay que distinguir qué parte está libre de impuestos y en qué casos corresponde una retención.

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¿Hay un nuevo impuesto al aguinaldo?

El cobro de Impuesto sobre la Renta (ISR) al aguinaldo no es una disposición nueva para 2026. La legislación fiscal ya contempla que las gratificaciones anuales pueden tener una parte exenta y otra gravada.

Esto significa que una retención en el recibo de nómina no demuestra, por sí misma, que se haya creado un impuesto adicional para esta prestación.

La regla tampoco consiste en descontar el mismo porcentaje a todos los trabajadores: el cálculo depende de los ingresos y del procedimiento de retención aplicable.

¿Cuánto aguinaldo queda libre de impuestos en 2026?

El límite de exención corresponde a 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Para 2026, el Inegi fijó la UMA diaria en 117.31 pesos. Al multiplicarla por 30, el monto exento es de tres mil 519.30 pesos.

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Si el aguinaldo no supera esa cantidad, queda dentro del límite exento. Cuando es mayor, únicamente el excedente se considera para calcular el ISR correspondiente, bajo las condiciones previstas en la legislación.

Para esta operación se utiliza la UMA diaria multiplicada por 30; no el valor mensual de la UMA.

Si recibes seis mil pesos, ¿cuánto te descuentan?

Un aguinaldo de seis mil pesos permite ilustrar la diferencia:

Tres mil 519.30 pesos corresponden a la parte exenta.

Dos mil 480.70 pesos corresponden a la parte gravada.

Pero atención: esos dos mil 480.70 pesos no son el impuesto que te quitarán. Son la cantidad sobre la cual se realiza el cálculo fiscal correspondiente.

Por eso, conocer el aguinaldo bruto no basta para determinar el depósito final. Es necesario revisar el cálculo de nómina y la retención efectuada por el empleador.

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¿Cuándo deben pagar el aguinaldo?

Para las personas trabajadoras sujetas a la Ley Federal del Trabajo, el artículo 87 establece un aguinaldo anual de al menos 15 días de salario, que debe pagarse antes del 20 de diciembre.

Quienes no hayan cumplido el año de servicio tienen derecho a la parte proporcional al tiempo trabajado. Además, un contrato puede establecer una prestación superior al mínimo legal.

Al recibirlo, conviene revisar que el comprobante distinga el importe de la prestación y el ISR retenido. Si el depósito es menor al esperado, solicitar el desglose a nómina permite identificar si la diferencia corresponde a impuestos o a un posible error.