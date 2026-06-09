Nuevo operativo federal en Durango; ahora un helicóptero Black Hawk sobrevuela la capital

Tras el enfrentamiento entre fuerzas federales y civiles armados en el poblado Casa Blanca, ocurrido esta madrugada, se reportó un nuevo operativo en el municipio de Durango.

Sobre este acontecimiento se sabe que ocurrió en las inmediaciones del poblado El Pueblito, al sur de la mancha urbana, donde se desplegaron elementos en un operativo que involucró a la Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Las fuerzas federales mantienen sitiado un sector, sin que hasta ahora se tenga conocimiento de la razón.

En tanto que un helicóptero, aparentemente Black Hawk, fue observado realizando patrullajes aéreos en la capital.

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