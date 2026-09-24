Justicia

OPERATIVO DURANGO

Operativo militar en Durango deja 4 detenidos y aseguramiento de armas, drones y droga

Los detenidos y objetos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Foto de archivo.

Foto de archivo.

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Cuatro personas fueron detenidas y se aseguraron armas de fuego, droga, vehículos y otros objetos durante un operativo realizado en el municipio de Durango.

Según informó la Secretaría de la Defensa Nacional, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con corporaciones federales, realizaron patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres, como resultado de los cuales también fueron asegurados seis inmuebles.

Entre lo asegurado se encuentran tres armas de fuego —dos largas y una corta—, 40 cartuchos y dos cargadores. Además, fueron localizados aproximadamente 300 gramos y 45 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, así como nueve dosis de una hierba verde con características similares a la marihuana.

El operativo también derivó en el aseguramiento de dos drones, cinco teléfonos celulares, una cuatrimoto y 11 vehículos.

Las cuatro personas detenidas y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Santiago Papasquiaro, donde continuarán las investigaciones y diligencias periciales correspondientes.


La información oficial no precisó las circunstancias específicas que llevaron al aseguramiento .


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: operativos Durango aseguramiento armas aseguramiento, objetos, similares, asegurados

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Justicia
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas