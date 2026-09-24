Operativo militar en Durango deja 4 detenidos y aseguramiento de armas, drones y droga

Cuatro personas fueron detenidas y se aseguraron armas de fuego, droga, vehículos y otros objetos durante un operativo realizado en el municipio de Durango.

Según informó la Secretaría de la Defensa Nacional, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con corporaciones federales, realizaron patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres, como resultado de los cuales también fueron asegurados seis inmuebles.

Entre lo asegurado se encuentran tres armas de fuego —dos largas y una corta—, 40 cartuchos y dos cargadores. Además, fueron localizados aproximadamente 300 gramos y 45 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, así como nueve dosis de una hierba verde con características similares a la marihuana.

El operativo también derivó en el aseguramiento de dos drones, cinco teléfonos celulares, una cuatrimoto y 11 vehículos.

Las cuatro personas detenidas y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Santiago Papasquiaro, donde continuarán las investigaciones y diligencias periciales correspondientes.

La información oficial no precisó las circunstancias específicas que llevaron al aseguramiento .