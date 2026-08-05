Nuevo perfil para Salud Municipal en Durango, debe ser una persona de la sociedad civil: Regidora

Tras la renuncia del director de Salud Pública Municipal de Durango, Juan Esteban Aguilar Esquivel, aún no se han dado a conocer perfiles que pudieran quedar al frente de la dependencia; sin embargo, solicitan que sea una persona de la sociedad civil.

Entre los requisitos que debe cumplir quien sea nombrado en el cargo, la regidora Gloria Arreola Gamboa consideró que debe ser un perfil con conocimientos en el área de la salud, aunque no necesariamente tiene que ser médico, como lo era el anterior director.

“No necesariamente tiene que ser un doctor o tener una especialidad, pero sí debe ser una persona con experiencia en el área de la salud, que no esté afiliada a ningún partido político y que pertenezca a la sociedad civil, entre otras cosas”, afirmó.

Señaló que se espera que en los próximos días se realice un buen nombramiento, sobre todo en beneficio de la sociedad.

Respecto a los proyectos y programas que se encuentran en marcha y si de alguna manera podrían interrumpirse por la falta de un director, la regidora comentó que todos tendrán seguimiento por parte de los subdirectores y coordinadores de cada área.

Aseguró que todas las labores de la Dirección de Salud continuarán de manera regular.