Nuevos desafíos

Las elecciones estadunidenses reacomodaron los escenarios, modificaron los pronósticos y renovaron los desafíos para los actores políticos y para los analistas de una realidad en constante transformación.

En marzo de 2026 el Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses fue anfitrión en su sede de Florida de la Primera Conferencia de las Américas contra los Cárteles. Asistieron al menos 17 gobiernos latinoamericanos y como México no fue invitado al conciliábulo pudieron zarandearlo a placer; el discursomás citado fue el de Stephen Miller quien en ese momento era Subdirector del Gabinete y después de las elecciones fue elevado al rango de jefe del gabinete por Donald Trump.

Miller condujo la guerra contra los cárteles y los migrantes a partir de una premisa: los cárteles son tan poderosos que solo pueden “ser derrotados con la fuerza militar”. A este supuesto le añade la afirmación de que los cárteles “facilitaron la inmigración ilegal” ayudándose de las “organizaciones no gubernamentales” que han recomendado “ser más blandos, más gentiles y más amables con los criminales”. La argumentación es enclenque, pero sirvió a la Casa Blanca para la persecución de cárteles y migrantes.

La “dureza extrema” contra los migrantes fue una de las razones para la derrota republicana en las urnas; Donald Trump lo reconoció en el programa 60 Minutes, de la CBS el pasado domingo. Le faltó decir que el parteaguas se dio en la batalla por Mineápolis donde una sociedad organizada en torno a las iglesias locales y a las OSC, y respaldada por los gobiernos locales, frenó a las fuerzas federales enviadas a deportar migrantes. El enfrentamiento empezó el 1 de diciembre de 2025 y terminó el 12 de febrero de 2026 con el repliegue del gobierno federal.

La movilización social no empezó ni terminó en Mineápolis, que se hizo famosa por haber derrotado las políticas de Trump. Por lo acontecido en aquella ciudad y por la mesura de sus declaraciones durante su noche triste, resultó sorpresivo que Trump nombrara a Miller, el señor de las redadas, como su segundo en la Casa Blanca. Fue una reafirmación de que está decidido a pelear y a mantener la dureza de sus políticas. Cuenta con atribuciones y márgenes legales.

El enfrentamiento entre el Ejecutivo y Legislativo estadounidenses está cantado y nos garantiza dos años de incertidumbre durante los cuales crecerán las presiones a México. ¿Cederá Palacio Nacional o seguirá defendiendo a políticos presuntamente ligados a los criminales? Lo verdaderamente novedoso e inesperado es que algunos movimientos mexicanos tendrán una ventana de oportunidad en el Estados Unidos demócrata.

Pienso en quienes luchan por elecciones limpias y confiables, por los derechos de los migrantes, por los desaparecidos y por las víctimas de las grandes tecnológicas.

Es un cambio monumental si se toma en cuenta el silencio y la indiferencia mostrados por el gobierno de Trump hacia esos temas.

Estoy pensando en tendencias que se transformarán en realidades si los actores sociales logran inclinarlas a su favor.

¿Qué tanto podrían y querrían influir Estados Unidos, Europa y América Latina en la defensa de la democracia y los derechos humanos en México? Es enorme la cantidad de factores y actores que intervienen pero que pueden modificarse con la nueva distribución del poder en Estados Unidos. Por lo pronto, dejo unas cifras con la cantidad de OSC en cinco países.

En 2026, Estados Unidos cuenta con 1.8 millones de organismos civiles activos; Colombia, 338 mil; México, 50 mil; Guatemala, 20 mil; y El Salvador, 18 mil (la estimación sobre El Salvador es de 2024). Si el cálculo se hace tomando la cantidad de OSC por cada 100 mil habitantes, Colombia ocupa el primer lugar con 631.9; Estados Unidos el segundo con 514.9; les sigue El Salvador con 289; Guatemala con 106.9, y México, el último, con 38.7.

¿Cuántas de estas OSC se interesarían por las batallas que se están librando en México? El pronóstico es impredecible.

Sin embargo, en Estados Unidos supieron cómo frenar la ola autoritaria que recorre el mundo.

¿Estarán las OSC mexicanas a la altura de los nuevos desafíos?

@sergioaguayo

Colaboró Andrea Ramírez Sánchez