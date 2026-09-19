'Nunca se ha ocultado que el gusano barrenador puede afectar a humanos': UGRD

Las medidas para prevenir la plaga del gusano barrenador de ganado (GBG) deben extenderse también a los humanos, tras el primer caso confirmado por autoridades de salud en Durango de una persona afectada, aunque pudiera haber más.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD), Rogelio Soto Ochoa, indicó “nunca hemos ocultado que la plaga puede afectar también a los seres humanos”.

Dijo que es necesario seguir adoptando medidas de prevención, como se pidió desde el principio por parte de las autoridades.

“Hace casi dos años les avisaba yo de un caso en Nicaragua, sobre todo en una persona indigente, donde pues lo invadió la plaga y no hubo quien le diera la atención”.

Ahora, sobre este primer caso confirmado en humano en la entidad, apuntó que se dio en la comunidad de Los Guayabos, del municipio de Pueblo Nuevo, y la persona ya se encuentra bajo control médico.

“Es una persona que tiene problemas de diabetes, desgraciadamente, no se da cuenta en esa llaga y se detecta este caso, donde la persona afortunadamente está estable”.

Incremento de casos

Sobre si hay un incremento de casos de gusano barrenador en animales en la entidad y si pudiera haber un subregistro con una cifra mayor, el líder ganadero señaló que se basa únicamente en las cifras oficiales.

Dijo que la información real la da a conocer el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) a través del CPA, que es la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales.

“Yo me baso en las cifras reales, donde dice que se han presentado cerca de 405 casos en todo el estado de Durango y donde hay 42 casos activos”, apuntó.

Soto Ochoa precisó que la cifra que toma en cuenta es la de los casos activos, no precisamente los que ya se registraron o que se han acumulado.

Puntualizó: “Hay 42 casos activos en el estado de Durango. Oficialmente lo dijo la CPA en una reunión vía Zoom con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)”.