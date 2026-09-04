Obesidad infantil en Durango: IMSS suma 344 consultas en lo que va de 2026

En lo que va de 2026, el IMSS en Durango ha brindado 344 consultas por obesidad infantil, el 60 por ciento del número de consultas que se brindaron todo el 2025.

El grupo de 10 a 14 años concentra la mayor demanda de atención por obesidad infantil, seguido por los menores de 5 a 9 años, de acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango.

Jesús Manuel Montelongo Enríquez, coordinador de Nutrición y Dietética del IMSS en la entidad, advirtió sobre la importancia de cuidar la alimentación de niñas, niños y adolescentes en este regreso a clases.

Dijo que el sobrepeso y la obesidad pueden incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial, padecimientos cardiovasculares y algunos tipos de cáncer desde cortas edades.

Ante esta situación, recomendó a madres y padres de familia prestar especial atención a los alimentos que los menores llevan como refrigerio escolar y evitar productos con alto contenido de grasas, azúcares simples y sal.

Explicó que una colación saludable debe incluir verduras, fruta de temporada, algún alimento preparado con bajo contenido de grasa, un cereal integral y agua simple.

En el caso de las frutas, señaló que es preferible consumirlas completas en lugar de preparar jugos, ya que al exprimirlas se pierde parte de la fibra dietética y, además, puede incrementarse la cantidad de azúcar que consume el menor. De tomar, acostumbrarlos al agua.

Para el refrigerio pueden incluirse frutas de temporada como manzana, pera o naranja, así como una taza de papaya, sandía o melón, siempre debidamente higienizadas.

Las verduras también deben formar parte de la alimentación diaria, debido a su aporte de vitaminas, minerales y fibra. El especialista recomendó variar tanto los tipos como los colores de las verduras que se incorporan al refrigerio.

Como opciones para el alimento principal, mencionó preparaciones como una torta de aguacate con queso panela y jitomate, tacos de guisado de carne de res con verduras, ensalada de verduras con atún sin mayonesa, pollo deshebrado o requesón.