Durango

OBITUARIO

Obituario viernes 30 de octubre de 2026

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EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este viernes 30 de octubre de 2026.

Sonia Margarita Veloz Rocha, 38 años 

Capilla Esmeralda Honras a las 10:00 horas en el Templo de Nuestra Señora de los Ángeles. Se le despide para su cremación.

Manuel Meraz Melero, 65 años

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Barrazas, municipio de Santiago Papasquiaro. Honras a las 11:30 horas en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús.Se le despide en el panteón del lugar. 

José Alfaro Rodríguez, 81 años

Capilla OroHonras pendientes. 

Reyes Martínez Arredondo

El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Tepehuanes. Honras pendientes. 

Marcelino González Quiñones, 104 años


El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Tepehuanes. Honras pendientes. 


Alondra Ortiz Zavala, 25 años 


El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado J. Refugio Salcido, municipio de Durango.Honras pendientes.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: obituario duelo, conocido, recibe, domicilio

               

                
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